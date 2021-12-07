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Месси: Забивать некрасивые голы? С этим нет никаких проблем
Лео на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопрос журналиста по поводу того, как он оценивает красоту собственных голов.
– В матче против "Арсенала" в ЛЧ 10 лет назад вы оказались перед вратарем и за пару секунд нашли решение, перебросив мяч через него, а затем добив в ворота. Еще один прекрасный гол. Вы отрабатываете такое на тренировках, или это происходит инстинктивно?
– Это происходит само по себе. Сложно каждый день готовить такой гол или представлять его себе. Я тренируюсь и стараюсь прогрессировать каждый день, однако яркие решения приходят сами. Я не менял стиль своей игры с детства. Что-то получалось у меня спонтанно, в зависимости от обстоятельств и ситуации на поле. В тот вечер я почувствовал, что забить так – это лучший способ.
– Многие игроки хотят действовать эффективно. Однако ваши голы мы помним из-за их красоты... В ваших глазах эстетика так же важна, как и результат?
– Нет, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы забивать некрасивые голы. Бывают разные атаки. Я привык стартовать вдали от ворот, поэтому забиваю различным образом.
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