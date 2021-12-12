Лига 1, 18-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Монако" 2:0

Голы: Мбаппе 12 (пен), 45

"ПСЖ": Доннарумма – Бернат (Керер, 50), Диалло, Маркиньос, Хакими – Верратти, Гейе (Паредес, 81), Вейналдум – Мбаппе (Икарди, 88), Месси, Ди Мария (Эррера, 81)

"Монако": Нюбель – Энрике (Якобс, 46), Дисаси, Марипан, Сидибе – Тчуамени, Фофана (Лукас, 55)– Мартинш (Изидор, 85), Диоп (Матазо, 65), Головин – Бен Йеддер (Боаду, 55)

Предупреждения: Мбаппе 19, Гейе 74, Верратти 89 – Сидибе 11, Фофана 17, Марипан 63, Мартинш 73

"Пари Сен-Жермен" вернулся на победную тропу после двух ничьих кряду, переиграв "Монако". Главным героем встречи стал экс-игрок княжеского клуба Килиан Мбаппе, записавший на свой счёт оба гола в поединке. За тур до финиша первого круга Париж ушёл в 13-очковый отрыв от ближайшего конкурента и неизбежно встретит новый год в качестве лидера.

"Монако" в последний месяц вновь набрал форму прошлогоднего образца. Коллектив Нико Ковача не проигрывал в 8 матчах во всех турнирах и победил в двух последних турах Лиги 1. "Монегаски" прилично выглядели и сегодня, но две грубые собственные ошибки стоили им шансов на результат.

Дебют встречи выдался для гостей весьма оптимистично – уже на второй минуте Софиан Диоп прорвался к воротам и с метров десяти пробил в штангу ворот Доннарумы. "Лучший вратарь мира" оставался бы не у дел. Через 10 минут Сидибе стал жестко идти в отбор на краю своей штрафной и ненароком наступил на голеностоп Ди Марии. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Мбаппе.

После пропущенного "Монако" забрал мяч себе и принялся доминировать. 2-7 по ударам до конца тайма: пару возможностей было создано со стандартов, ещё пару раз опасно пробивал Диоп, но его удары вовремя блокировали защитники. Дело шло к перерыву, как Фофана грубо обрезался в центре поля, подарив мяч Месси. Лео стянул на себя обоих защитников, отдал на свободного Мбаппе. Килиан первым касанием принял, а вторым неотразимо пробил в дальний угол. 0:2.

Второй тайм особого интереса не представлял. Почеттино выпустил ещё и Паредеса с Эррерой в центр поля, перестроился на надёжные 4-4-2 и "ПСЖ" просто помногу владел мячом, не давая "Монако" вернуться в игру. Месси напоследок проверил каркас ворот, но разгромный счёт был бы слишком лестным результатом для такой игры.