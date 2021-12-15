Сент-Этьен назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Сент-Этьена" стал Паскаль Дюпра, сообщает пресс-служба клуба.

Контрактное соглашение рассчитано до лета 2022 года.

59-летний специалист известен по работе с "Эвианом" и "Тулузой". Последним его клубом был "Кан", который он покинул прошлой весной.

В начале декабря "Сент-Этьен" объявил об оставке Клода Пюэля, который возглавлял "зеленых" с 2019 года. После 18-ти туров команда занимает последнее место во французской Лиге 1. В следующем матче чемпионата "стефануа" встретится с "Нантом".