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Сент-Этьен назвал имя нового главного тренера
"Зеленые" являются аутсайдерами Лиги 1
Фото: asse.fr
Новым главным тренером "Сент-Этьена" стал Паскаль Дюпра, сообщает пресс-служба клуба.
Контрактное соглашение рассчитано до лета 2022 года.
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59-летний специалист известен по работе с "Эвианом" и "Тулузой". Последним его клубом был "Кан", который он покинул прошлой весной.
В начале декабря "Сент-Этьен" объявил об оставке Клода Пюэля, который возглавлял "зеленых" с 2019 года. После 18-ти туров команда занимает последнее место во французской Лиге 1. В следующем матче чемпионата "стефануа" встретится с "Нантом".
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