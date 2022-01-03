Официально: Филипп Клеман возглавил Монако

Официальные медиа "Монако" объявили о назначении главным тренером бывшего менеджера "Брюгге" – Филиппа Клемана. Соглашение рассчитано на 3 года.

✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Philippe Clement au poste d’entraîneur.



Le technicien flamand, 47 ans, a paraphé un contrat de 3 saisons.https://t.co/4k1ES1yhEd — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 3, 2022

47-летний специалист с лета 2019 года работал в "Брюгге", с которым он дважды выиграл чемпионат страны. До этого Клеман два года тренировал "Генк", с которым также выиграл национальное первенство.

Напомним, что на прошлой неделе "Монако" уволил Нико Ковача, проработавшего в должности главного тренера полтора года. Сейчас "монегаски" занимают 6 место в чемпионате, а также поборются за выход в 1/4 Лиги Европы в марте.