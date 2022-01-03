  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Филипп Клеман возглавил Монако
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Филипп Клеман возглавил Монако

Франция
(1 голосов)

Ранее специалист работал в Брюгге

Официально: Филипп Клеман возглавил Монако

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные медиа "Монако" объявили о назначении главным тренером бывшего менеджера "Брюгге" – Филиппа Клемана. Соглашение рассчитано на 3 года.

47-летний специалист с лета 2019 года работал в "Брюгге", с которым он дважды выиграл чемпионат страны. До этого Клеман два года тренировал "Генк", с которым также выиграл национальное первенство.

Напомним, что на прошлой неделе "Монако" уволил Нико Ковача, проработавшего в должности главного тренера полтора года. Сейчас "монегаски" занимают 6 место в чемпионате, а также поборются за выход в 1/4 Лиги Европы в марте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Монако Генк Филипп Клеман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
asmonaco.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...