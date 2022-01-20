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Жерсон Родригес отдал победный ассист в матче чемпионата Франции

Франция
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(1 голосов)

Вингер решил исход встречи

Жерсон Родригес отдал победный ассист в матче чемпионата Франции

Фото: estac.fr

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды", отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции с "Монпелье".

Жерсон вышел в стартовом составе "Труа" и отыграл на поле весь поединок. На 74-й минуте вингер ассистировал Ксавье Шавалерену, после чего счет стал 1:0 в пользу его команды.

Отметим, что аренда Родригеса рассчитана до лета. В нынешнем сезоне он сыграл 11 поединков в чемпионате Франции, в которых забил один и гол и отметился одной результативной передачей.

Лига 1. 20-й тур

"Монпелье" – "Труа" 0:1

Голы: Шавалерен, 74

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.01.2022 в 10:44
Еб.ть же ассист,отскочило как от деревяшки
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