Жерсон Родригес отдал победный ассист в матче чемпионата Франции

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды", отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции с "Монпелье".

Жерсон вышел в стартовом составе "Труа" и отыграл на поле весь поединок. На 74-й минуте вингер ассистировал Ксавье Шавалерену, после чего счет стал 1:0 в пользу его команды.

Отметим, что аренда Родригеса рассчитана до лета. В нынешнем сезоне он сыграл 11 поединков в чемпионате Франции, в которых забил один и гол и отметился одной результативной передачей.

Лига 1. 20-й тур

"Монпелье" – "Труа" 0:1

Голы: Шавалерен, 74