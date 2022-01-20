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Жерсон Родригес отдал победный ассист в матче чемпионата Франции
Вингер решил исход встречи
Фото: estac.fr
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды", отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции с "Монпелье".
Жерсон вышел в стартовом составе "Труа" и отыграл на поле весь поединок. На 74-й минуте вингер ассистировал Ксавье Шавалерену, после чего счет стал 1:0 в пользу его команды.
Отметим, что аренда Родригеса рассчитана до лета. В нынешнем сезоне он сыграл 11 поединков в чемпионате Франции, в которых забил один и гол и отметился одной результативной передачей.
Лига 1. 20-й тур
"Монпелье" – "Труа" 0:1
Голы: Шавалерен, 74
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