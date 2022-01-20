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Тьерри Анри может возглавить 19-ю команду чемпионата Франции

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Возвращается тренировать на родину?

Тьерри Анри может возглавить 19-ю команду чемпионата Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бордо" может уволить Владимира Петковича с должности главного тренера. Жирондинцы проиграли три матча подряд в Лиге 1. По информации французской прессы, шанс возглавить первую команду есть у Тьерри Анри. Отмечается, что француз мог прийти в команду еще до Петковича.

На данный момент Va Va Voom работает ассистентом в тренерском штабе сборной Бельгии. Ранее он возглавлял "Монако" и "Монреаль Импакт". Как футболист защищал цвета "Монако", "Ювентуса", "Арсенала", "Барселоны" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Анри сыграл 376 матчей за "канониров" и забил 228 голов, он является лучшим бомбардиром "пушкарей".

Сейчас "Бордо" пребывает на 19-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Ранее мы сообщали, что спонсор клуба даже умудрился затроллить "жирондинцев" в Твиттере, из-за чего руководство "Бордо" разорвало с букмекерской компанией трудовой договор:

Читайте такжеКлуб Лиги 1 разорвал трудовой договор со спонсором из-за откровенных насмешек в Твиттере

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В статье: Владимир Петкович Тьерри Анри Бордо
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 13:15
....Какая боль её родителям, как не хотела, не смогла свою химеру полюбить и заперла её во льдах....
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