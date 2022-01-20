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Тьерри Анри может возглавить 19-ю команду чемпионата Франции
Возвращается тренировать на родину?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бордо" может уволить Владимира Петковича с должности главного тренера. Жирондинцы проиграли три матча подряд в Лиге 1. По информации французской прессы, шанс возглавить первую команду есть у Тьерри Анри. Отмечается, что француз мог прийти в команду еще до Петковича.
На данный момент Va Va Voom работает ассистентом в тренерском штабе сборной Бельгии. Ранее он возглавлял "Монако" и "Монреаль Импакт". Как футболист защищал цвета "Монако", "Ювентуса", "Арсенала", "Барселоны" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Анри сыграл 376 матчей за "канониров" и забил 228 голов, он является лучшим бомбардиром "пушкарей".
Сейчас "Бордо" пребывает на 19-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Ранее мы сообщали, что спонсор клуба даже умудрился затроллить "жирондинцев" в Твиттере, из-за чего руководство "Бордо" разорвало с букмекерской компанией трудовой договор:
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