Тьерри Анри может возглавить 19-ю команду чемпионата Франции

"Бордо" может уволить Владимира Петковича с должности главного тренера. Жирондинцы проиграли три матча подряд в Лиге 1. По информации французской прессы, шанс возглавить первую команду есть у Тьерри Анри. Отмечается, что француз мог прийти в команду еще до Петковича.

На данный момент Va Va Voom работает ассистентом в тренерском штабе сборной Бельгии. Ранее он возглавлял "Монако" и "Монреаль Импакт". Как футболист защищал цвета "Монако", "Ювентуса", "Арсенала", "Барселоны" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Анри сыграл 376 матчей за "канониров" и забил 228 голов, он является лучшим бомбардиром "пушкарей".

Сейчас "Бордо" пребывает на 19-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Ранее мы сообщали, что спонсор клуба даже умудрился затроллить "жирондинцев" в Твиттере, из-за чего руководство "Бордо" разорвало с букмекерской компанией трудовой договор: