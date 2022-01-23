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Столько же у Месси в Лиге 1. Рамос забил первый гол за ПСЖ - ВИДЕО

Франция
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Серхио закрепляется в Париже

Столько же у Месси в Лиге 1. Рамос забил первый гол за ПСЖ - ВИДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" дома разгромил "Реймс".

Второй гол парижан в этом поединке на свой счет записал центральный защитник Серхио Рамос - на 62-й минуте встречи испанце подстерег отскок после углового и затолкал мяч в ворота.

Этот забитый мяч стал для 35-летнего центрбэка первым в футболке "ПСЖ".

Рамос долго восстанавливался от травмы и только в ноябре провел первую игру за парижский клуб, на данный момент у Серхио 5 матчей за команду Маурисио Почеттино.

Видео гола Рамоса

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж) Реймс (Реймс)
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