Столько же у Месси в Лиге 1. Рамос забил первый гол за ПСЖ - ВИДЕО

В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" дома разгромил "Реймс".

Второй гол парижан в этом поединке на свой счет записал центральный защитник Серхио Рамос - на 62-й минуте встречи испанце подстерег отскок после углового и затолкал мяч в ворота.

Этот забитый мяч стал для 35-летнего центрбэка первым в футболке "ПСЖ".

Рамос долго восстанавливался от травмы и только в ноябре провел первую игру за парижский клуб, на данный момент у Серхио 5 матчей за команду Маурисио Почеттино.

Видео гола Рамоса