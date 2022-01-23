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Столько же у Месси в Лиге 1. Рамос забил первый гол за ПСЖ - ВИДЕО
Серхио закрепляется в Париже
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" дома разгромил "Реймс".
Второй гол парижан в этом поединке на свой счет записал центральный защитник Серхио Рамос - на 62-й минуте встречи испанце подстерег отскок после углового и затолкал мяч в ворота.
Этот забитый мяч стал для 35-летнего центрбэка первым в футболке "ПСЖ".
Рамос долго восстанавливался от травмы и только в ноябре провел первую игру за парижский клуб, на данный момент у Серхио 5 матчей за команду Маурисио Почеттино.
Видео гола Рамоса
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