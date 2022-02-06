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Менье: Мбаппе спасает ПСЖ сам, а у Холанда есть команда, которая работает на него
Футболист рассказал о своих симпатиях
Фото: Getty Images/Lars Baron
Правый защитник "Боруссии" Тома Менье сравнил нападающего Эрлинга Холанда с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе:
– Вы один из немногих, кто играл с Мбаппе и Холандом. Действительно ли у них есть что-то общее?
– У них разный стиль. Хотя общие характеристики тоже есть: невероятная скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Мбаппе лучше.
Холанд – типичная девятка. Он не тот парень, которого можно поставить на позцию семерки или одиннадцатого номера. Он чистый нападающий.
– У кого из них небольшое преимущество?
– Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. Когда думаешь о бразильце Роналдо, о Тьерри Анри, у него есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола.
Эрлинг тоже станет очень, очень хорошим футболистов. Разница в том, что ему всегда будет нужна команда для достижения этого, тогда как у Килиана это врожденное.
Мы видим это в нынешнем сезоне в "ПСЖ": если убрать из команды Килиана, она окажется совсем не там, где сейчас. Килиан спасает "ПСЖ", он один делает разницу. У Эрлинга есть команда, которая много и с удовольствием работает для него, а он отплачивает за это, – сказал Менье.
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