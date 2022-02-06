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Менье: Мбаппе спасает ПСЖ сам, а у Холанда есть команда, которая работает на него

Франция
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Футболист рассказал о своих симпатиях

Менье: Мбаппе спасает ПСЖ сам, а у Холанда есть команда, которая работает на него

Фото: Getty Images/Lars Baron

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Правый защитник "Боруссии" Тома Менье сравнил нападающего Эрлинга Холанда с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе:

– Вы один из немногих, кто играл с Мбаппе и Холандом. Действительно ли у них есть что-то общее?

– У них разный стиль. Хотя общие характеристики тоже есть: невероятная скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Мбаппе лучше.

Холанд – типичная девятка. Он не тот парень, которого можно поставить на позцию семерки или одиннадцатого номера. Он чистый нападающий.

– У кого из них небольшое преимущество?

– Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. Когда думаешь о бразильце Роналдо, о Тьерри Анри, у него есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола.

Эрлинг тоже станет очень, очень хорошим футболистов. Разница в том, что ему всегда будет нужна команда для достижения этого, тогда как у Килиана это врожденное.

Мы видим это в нынешнем сезоне в "ПСЖ": если убрать из команды Килиана, она окажется совсем не там, где сейчас. Килиан спасает "ПСЖ", он один делает разницу. У Эрлинга есть команда, которая много и с удовольствием работает для него, а он отплачивает за это, – сказал Менье.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Менье ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
L`Equipe

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