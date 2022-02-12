  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино - об акции фанатов: Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино - об акции фанатов: Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Тренер не обращает внимания на критику

Почеттино - об акции фанатов: Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями об акции болельщиков.после матча с "Ренном" (1:0) в Лиге 1:

– Говорили ли вы с игроками о недовольстве ультрас?

– Перерыв очень короткий. Мы всегда используем его, чтобы проанализировать ход игры и адаптироваться. Больше у нас нет времени ни на что. Мы со штабом проводим анализ на 3-4 минуты и используем перерыв, чтобы подготовить замены. Так было и сегодня.

– Как вы справляетесь с такой сложной обстановкой за несколько дней до матча с "Реалом"?

– Мой посыл – это единство. Думаю, в этом нуждается клуб. Фанаты очень важны для "ПСЖ". У них есть демократическое право выражать свои мысли. Но мы входим в важную часть сезона. Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей.

Когда сезон закончится, можно сесть и покритиковать. Это поможет клубу остаться одним из лучших в мире, – сказал Почеттино.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Ренн ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Le Parisien

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...