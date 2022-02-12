Почеттино - об акции фанатов: Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями об акции болельщиков.после матча с "Ренном" (1:0) в Лиге 1:

– Говорили ли вы с игроками о недовольстве ультрас?

– Перерыв очень короткий. Мы всегда используем его, чтобы проанализировать ход игры и адаптироваться. Больше у нас нет времени ни на что. Мы со штабом проводим анализ на 3-4 минуты и используем перерыв, чтобы подготовить замены. Так было и сегодня.

– Как вы справляетесь с такой сложной обстановкой за несколько дней до матча с "Реалом"?

– Мой посыл – это единство. Думаю, в этом нуждается клуб. Фанаты очень важны для "ПСЖ". У них есть демократическое право выражать свои мысли. Но мы входим в важную часть сезона. Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей.

Когда сезон закончится, можно сесть и покритиковать. Это поможет клубу остаться одним из лучших в мире, – сказал Почеттино.