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Барселона может продать правого защитника в Монако
Сбор средств на Холанда?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона» имеет возможность продать правого защитника Серджиньо Деста в "Монако" приблизительно за 20 млн евро.
Представители клуба Лиги 1 интересуются игроком с прошлого лета, но лишь теперь готовы купить нидерландца, а не арендовать. Сообщается, что функционеры монегасков посетили Барселону, чтобы обсудить потенциальный трансфер.
"Сине-гранатовые" готовы продать игрока за 20 миллионов евро, но решение будет принимать сам футболист.
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