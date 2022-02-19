Барселона может продать правого защитника в Монако

Каталонская "Барселона» имеет возможность продать правого защитника Серджиньо Деста в "Монако" приблизительно за 20 млн евро.

Представители клуба Лиги 1 интересуются игроком с прошлого лета, но лишь теперь готовы купить нидерландца, а не арендовать. Сообщается, что функционеры монегасков посетили Барселону, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

"Сине-гранатовые" готовы продать игрока за 20 миллионов евро, но решение будет принимать сам футболист.