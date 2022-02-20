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Почеттино: Мы очень расстроены, потому что играли неплохо. Было много позитивных моментов
Коуч поделился впечатлениями
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение клуба от "Нанта" (1:3).
"Мы очень расстроены. Разочарованы результатом, потому что мы играли неплохо, было много позитивных моментов.
Мы проиграли матч из-за нескольких моментов, когда «Нант» был очень эффективен у ворот. Мы поплатились за это.
Как по мне, было много плюсов, но, когда проигрываешь "Нанту" 1:3, их сложно найти. Моя обязанность – найти их и попытаться решить проблемы, которые у нас были.
Не думаю, что мы устали, это другая игра, другой турнир. Мы не слишком хорошо справились с этой ситуацией", – сказал коуч.
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