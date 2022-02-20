Почеттино: Мы очень расстроены, потому что играли неплохо. Было много позитивных моментов

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение клуба от "Нанта" (1:3).

"Мы очень расстроены. Разочарованы результатом, потому что мы играли неплохо, было много позитивных моментов.

Мы проиграли матч из-за нескольких моментов, когда «Нант» был очень эффективен у ворот. Мы поплатились за это.

Как по мне, было много плюсов, но, когда проигрываешь "Нанту" 1:3, их сложно найти. Моя обязанность – найти их и попытаться решить проблемы, которые у нас были.

Не думаю, что мы устали, это другая игра, другой турнир. Мы не слишком хорошо справились с этой ситуацией", – сказал коуч.