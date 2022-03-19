Лига 1, 29-й тур

20 марта. Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Ницца" 21:45

Трансляция – Megogo

За 10 туров до финиша "Марсель" и "Ницца" делят вторую и третью строчки с 50 очками в активе. Два соперника настолько близки, что имеют даже идентичный показатель разницы мячей (+17). "Провансальцы" впереди лишь благодаря большему количеству забитых голов.

Ещё более бескомпромиссным ситуацию делает "Ренн" и "Страсбур", дышащие в спину двум клубам с южного побережья. Распиши ничью – и "Ренн", идущий на 4-матчевой победной серии, тут же вас обгонит. А мест в ЛЧ, помимо одной путёвки для "ПСЖ", лишь две.

Марсель

За последний месяц с небольшим "Марсель" существенно сдал в результатах в Лиге 1, растрачивая силы на Кубок Франции и Лигу конференций. Насыщенный график сказался мгновенно – из четырех последних матчей чемпионата команда Хорхе Сампаоли выиграла лишь один.

И это при том, что календарь был несложным: андердоги "Клермон" (0:2) и "Труа" (1:1), деградирующий "Монако" (0:1) и "Брест" (1:4). В итоге победить удалось лишь последних, и 4 очка в 4 турах позволили конкурентам подобраться критически близко.

Не впечатляет и домашняя серия "Марселя". Кажется, 50-тысячный "Стад Велодром" им только мешает. 5 побед, 5 ничьих и 4 поражения – это 11-й результат в Лиге 1. "Провансальцам" нужно меньше эмоций и больше хладнокровного футбола.

Ницца

А вот "Ницца" себе не изменяет. После выноса "ПСЖ" (0:0, пен 5:6) и "Марселя" (4:1) команда Кристофа Галтье спокойненько обеспечила себе проход в финал Кубка Франции, где их ждёт скромный "Нант". Параллельно с этим "орлы" в сдержанной манере брали результат в чемпионате.

В 4 последних турах "Ницца" в Лиге 1 не пропускала. Дома выигрывала со счётом 1:0 – у "Анже" и даже самого "ПСЖ". А в гостях играли на 0:0 со "Страсбуром" и "Монпелье". Учитывая, что оба эти матча "орлы" доигрывали в меньшинстве, результатом они могут быть более, чем довольны.

Так-то "Ницца" вообще вторая лучшая команда Франции по выездным матчам. 8 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Добавим сюда умение команд Галтье играть в больших матчах, и фаворитизм "Марселя" уже не станет таким уж очевидным.

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Статистика и факты

В последних 7 матчах "Ниццы" в Лиге 1 тотал был ниже 2.5

"Ницца" не пропускала в 4 последних матчах Лиги 1

В 4 последних домашних играх против "Ниццы" "Марсель" побеждал

"Ницца" не смогла забить в 3 последних выездных играх Лиги 1

Ориентировочные составы

"Марсель": Лопес – Перес, Чалета-Цар, Салиба, Лирола – Жерсон, Камара, Гендузи – Пайет – Милик, Ундер

"Ницца": Бенитес – Бард, Росарио, Тодибо, Лотомба – Тюрам, Шнейдерлин, Лемина, Клюйверт – Делор, Гуири

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – Ницца от UA-Футбол

Ситуация весьма интригующая. "Марсель" плох дома, в то время как "Ницца" сильна на выезде. Но на "Велодроме" "орлам" достаётся регулярно, тем более те не могут забить вдали от "Альянц Ривьеры" уже 3 тура. Игра на удержание с обоих сторон может сыграть на руку "Ренну", мечтающего о ничье конкурентов. "Марсель" утомлён еврокубками, но все здоровы. "Ницце" придется играть без ключевых игроков обороны Данте и Аталя, зато в целом команда свежее. Прогноз: ничья 1:1. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом в районе 1.8.