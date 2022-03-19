УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Битва за серебро. Марсель – Ницца. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 20.03.22
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за серебро. Марсель – Ницца. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 20.03.22

Франция
(1 голосов)

Безумный Сампаоли против прагматичного Галтье

Битва за серебро. Марсель – Ницца. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 20.03.22

Фото: AFP

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 29-й тур

20 марта. Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Ницца" 21:45

Трансляция – Megogo

За 10 туров до финиша "Марсель" и "Ницца" делят вторую и третью строчки с 50 очками в активе. Два соперника настолько близки, что имеют даже идентичный показатель разницы мячей (+17). "Провансальцы" впереди лишь благодаря большему количеству забитых голов.

Ещё более бескомпромиссным ситуацию делает "Ренн" и "Страсбур", дышащие в спину двум клубам с южного побережья. Распиши ничью – и "Ренн", идущий на 4-матчевой победной серии, тут же вас обгонит. А мест в ЛЧ, помимо одной путёвки для "ПСЖ", лишь две.

Марсель

За последний месяц с небольшим "Марсель" существенно сдал в результатах в Лиге 1, растрачивая силы на Кубок Франции и Лигу конференций. Насыщенный график сказался мгновенно – из четырех последних матчей чемпионата команда Хорхе Сампаоли выиграла лишь один.

И это при том, что календарь был несложным: андердоги "Клермон" (0:2) и "Труа" (1:1), деградирующий "Монако" (0:1) и "Брест" (1:4). В итоге победить удалось лишь последних, и 4 очка в 4 турах позволили конкурентам подобраться критически близко.

Не впечатляет и домашняя серия "Марселя". Кажется, 50-тысячный "Стад Велодром" им только мешает. 5 побед, 5 ничьих и 4 поражения – это 11-й результат в Лиге 1. "Провансальцам" нужно меньше эмоций и больше хладнокровного футбола.

Ницца

А вот "Ницца" себе не изменяет. После выноса "ПСЖ" (0:0, пен 5:6) и "Марселя" (4:1) команда Кристофа Галтье спокойненько обеспечила себе проход в финал Кубка Франции, где их ждёт скромный "Нант". Параллельно с этим "орлы" в сдержанной манере брали результат в чемпионате.

В 4 последних турах "Ницца" в Лиге 1 не пропускала. Дома выигрывала со счётом 1:0 – у "Анже" и даже самого "ПСЖ". А в гостях играли на 0:0 со "Страсбуром" и "Монпелье". Учитывая, что оба эти матча "орлы" доигрывали в меньшинстве, результатом они могут быть более, чем довольны.

Так-то "Ницца" вообще вторая лучшая команда Франции по выездным матчам. 8 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Добавим сюда умение команд Галтье играть в больших матчах, и фаворитизм "Марселя" уже не станет таким уж очевидным.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Статистика и факты

  • В последних 7 матчах "Ниццы" в Лиге 1 тотал был ниже 2.5
  • "Ницца" не пропускала в 4 последних матчах Лиги 1
  • В 4 последних домашних играх против "Ниццы" "Марсель" побеждал
  • "Ницца" не смогла забить в 3 последних выездных играх Лиги 1

Ориентировочные составы

"Марсель": Лопес – Перес, Чалета-Цар, Салиба, Лирола – Жерсон, Камара, Гендузи – Пайет – Милик, Ундер

"Ницца": Бенитес – Бард, Росарио, Тодибо, Лотомба – Тюрам, Шнейдерлин, Лемина, Клюйверт – Делор, Гуири

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

1xbet
2.17
3.56
3.62
Сделать ставку
Favbet
2.17
3.6
3.55
Сделать ставку
VBET
2.14
3.35
3.7
Сделать ставку

Прогноз на матч Марсель – Ницца от UA-Футбол

Ситуация весьма интригующая. "Марсель" плох дома, в то время как "Ницца" сильна на выезде. Но на "Велодроме" "орлам" достаётся регулярно, тем более те не могут забить вдали от "Альянц Ривьеры" уже 3 тура. Игра на удержание с обоих сторон может сыграть на руку "Ренну", мечтающего о ничье конкурентов. "Марсель" утомлён еврокубками, но все здоровы. "Ницце" придется играть без ключевых игроков обороны Данте и Аталя, зато в целом команда свежее. Прогноз: ничья 1:1. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом в районе 1.8.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...