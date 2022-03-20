Лига 1, 29-й тур

Монако, "Стад Луи II"

"Монако" – "ПСЖ" 3:0

Голы: Бен Йеддер (25, 84, пен), Фолланд (68)

"Монако": Нюбель – Кайо Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Агилар – Чуамени – Головин (Якобс, 69), Жан Лукас (Марипан, 85), Фофана, Желсон (Фолланд, 64) – Бен Йеддер (Боаду, 85)

"ПСЖ": Доннарумма – Мендеш (Диалло, 77), Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти, Паредес (Гейе, 69), Данилу – Мбаппе, Неймар (Дракслер, 77), Вейналдум (Икарди, 69)

Предупреждения: Желсон (30), Фолланд (65), Чуамени (74) – Мбаппе (52), Неймар (53), Кимпембе (81)

"Пари Сен-Жермен" потерпел разгромное поражение в Монако, ставшее для них третьим в пяти последних турах. Вместо какого-то ответа на вылет из 1/8 финала Лиги Чемпионов и Кубка Франции, команда Маурисио Почеттино вышла откровенно отбывать номер на газон "Стад Луи II", и получила вполне закономерное поражение. Отрыв в 15 очков над конкурентам позволит сохранить титул Лиги 1, но вот сохранить лицо с такой игрой вряд ли получится.

"Монако" и сам не блистал в последнее время, выиграв лишь одну встречу в 5 последних матчах, прилично отстав от зоны еврокубков. Эта неуверенность чувствовалась в действиях "монегасках" уже с дебюта и сегодня. Хозяева быстро забрали инициативу и стали угрожать воротам Доннаруммы, но в решающий момент что-то шло не так. В первые 25 минут "красно-жёлтые" успели многократно перестрелять соперника (9-1 по ударам), но лишь Бен Йеддеру хватило хладнокровия реализовать свой момент после блестящего паса Фофана. До этого Жан Лукас зачем-то обокрал своего капитана у подступах к владениям Джиджи, и с пары метров пульнул мимо ворот.

Парижа же просто не было на поле. Неймар раз за разом обрезался и терял мяч, а одной провокации от Агилара хватило, чтобы бразилец начал надменно финтить в собственной штрафной, и чуть не привёз ещё один момент. Вот такие решения человек принимает уже на четвёртом десятке лет. Верратти и Паредес просто решили не возвращаться в оборону, поэтому Маркиньосу и Кимпембе приходилось 90 минут защищаться вдвоём. Это при том, что и Верратти, и Паредес ещё и по разу привезли у своих ворот по очевидному голевому моменту.

После перерыва ситуация только ухудшилась. "Монако" набрался уверенности в себе, а Кевин Фолланд вышел уничтожать на последние полчаса. Немец сначала быстро забил сам после классной комбинации с участием Бен Йеддера и Агилара. Последний, кстати, был едва ли не лучшим на поле, сдерживая Мбаппе, который на пару с Маркиньосом не бросил играть в составе Парижа. А затем Верратти привёз ещё раз, позволив обокрасть себя в центре поля. Бен Йеддер запустил Фолланда, а того сбил в штрафной Кимпембе. Приговор исполнил Виссам – 3:0.

Бен Йеддер благодаря дублю опередил Мбаппе в гонке бомбардиров (17 против 15), а "Монако" потихоньку подбирается к еврокубкам. "ПСЖ" же нужно домучать 5 побед в 9 оставшихся турах, чтобы вернуть себе титул Лиги 1. Но смогут ли они действительно гордиться таким достижением?