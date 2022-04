Стать чемпионом и покинуть Париж. Именитый тренер может сменить Почеттино в ПСЖ

На прошедших выходных "ПСЖ" официально стал чемпионом Франции. И на этой ноте столицу Франции может покинуть Маурисио Почеттино.

По данным зарубежных СМИ, руководство клуба осталось недовольно ранним вылетом из Лиги Чемпионов, что может стоит аргентинцу работы. Наставник может получить порядка 15 миллионов евро неустойки.

Также уже есть информация, кто в теории может заменить Почеттино. Помимо очевидного варианта с Зинедином Зиданом, который уже год находится без работы, в "ПСЖ" может приехать Антонио Конте.

Итальянец готов возглавить парижский клуб, но прежде намерен провести беседу с руководством "Тоттенхэма". Он хочет гарантий усиления и минимум шесть новых футболистов летом.

No contact yet between Conte and PSG. Conte wants to finish the season with Spurs as well as poss before making a decision on his future. As reported last week, he will tell the club they need at least six new players to match his ambitions #thfc https://t.co/PpT6OlSKqB