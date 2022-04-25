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Стать чемпионом и покинуть Париж. Именитый тренер может сменить Почеттино в ПСЖ

Франция
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Сработается с Месси?

Стать чемпионом и покинуть Париж. Именитый тренер может сменить Почеттино в ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На прошедших выходных "ПСЖ" официально стал чемпионом Франции. И на этой ноте столицу Франции может покинуть Маурисио Почеттино.

По данным зарубежных СМИ, руководство клуба осталось недовольно ранним вылетом из Лиги Чемпионов, что может стоит аргентинцу работы. Наставник может получить порядка 15 миллионов евро неустойки.

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Также уже есть информация, кто в теории может заменить Почеттино. Помимо очевидного варианта с Зинедином Зиданом, который уже год находится без работы, в "ПСЖ" может приехать Антонио Конте.

Итальянец готов возглавить парижский клуб, но прежде намерен провести беседу с руководством "Тоттенхэма". Он хочет гарантий усиления и минимум шесть новых футболистов летом.

Символично, что ранее Почеттино работал и с "Тоттенхэмом", доведя лондонцев до финала Лиги Чемпионов.

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В статье: Антонио Конте Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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