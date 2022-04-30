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Почеттино: Я говорил, что мы с Мбаппе на 100% остаемся в ПСЖ, но не имел ввиду следующий сезон
Команду ждут изменения?
Goal.com / Автор неизвестен
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино объяснил свои высказывания о будущем Килиана Мбаппе в команде:
"Мне уже надоело это объяснять, но я постараюсь.
Я просто ответил на вопрос, какова ситуация на сегодня. Когда я говорил, что мы с Мбаппе на 100% остаемся в ПСЖ, то не имел в виду следующий сезон. Слова вырвали из контекста, как обычно.
Меня не волнуют слухи, я сфокусирован на своей работе. Мои футболисты знают, что нужно делать, мы продолжаем подготовку. Завтра – это завтра, но сейчас я остаюсь главным тренером "ПСЖ", – отметил Почеттино.
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