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Почеттино: Я говорил, что мы с Мбаппе на 100% остаемся в ПСЖ, но не имел ввиду следующий сезон

Франция
(1 голосов)

Команду ждут изменения?

Почеттино: Я говорил, что мы с Мбаппе на 100% остаемся в ПСЖ, но не имел ввиду следующий сезон

Goal.com / Автор неизвестен

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино объяснил свои высказывания о будущем Килиана Мбаппе в команде:

"Мне уже надоело это объяснять, но я постараюсь.

Я просто ответил на вопрос, какова ситуация на сегодня. Когда я говорил, что мы с Мбаппе на 100% остаемся в ПСЖ, то не имел в виду следующий сезон. Слова вырвали из контекста, как обычно.

Меня не волнуют слухи, я сфокусирован на своей работе. Мои футболисты знают, что нужно делать, мы продолжаем подготовку. Завтра – это завтра, но сейчас я остаюсь главным тренером "ПСЖ", – отметил Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
30.04.2022 в 09:52
Смешно. А что он тогда имел ввиду что остаётся в ПСЖ на этот сезон. На последние две игры?
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