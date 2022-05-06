Новая серия. Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет уйти из "ПСЖ", сообщает L’Équipe, ссылаясь на окружение футболиста, нападающий склоняется к уходу из "ПСЖ".

Также RMC Sport сообщает, что на следующей неделе пройдет встреча между окружением Килиана и руководством "Реала".

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 35 голов и отдал 19 голевых.