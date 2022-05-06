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Новая серия. Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ
Об этом говорит окружение
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет уйти из "ПСЖ", сообщает L’Équipe, ссылаясь на окружение футболиста, нападающий склоняется к уходу из "ПСЖ".
Также RMC Sport сообщает, что на следующей неделе пройдет встреча между окружением Килиана и руководством "Реала".
В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 35 голов и отдал 19 голевых.
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Источник:rmcsport.bfmtv.com
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