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Новая серия. Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ

Франция
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Об этом говорит окружение

Новая серия. Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет уйти из "ПСЖ", сообщает L’Équipe, ссылаясь на окружение футболиста, нападающий склоняется к уходу из "ПСЖ".

Также RMC Sport сообщает, что на следующей неделе пройдет встреча между окружением Килиана и руководством "Реала".

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 35 голов и отдал 19 голевых.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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