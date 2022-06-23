Контракт Неймара с ПСЖ автоматически продлится до 2027 года

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар надеется надолго остаться в парижском клубе.

Как сообщает L'Equipe, 1 июля соглашение между парижанами и 30-летним бразильцем будет автоматически продлено в связи с пунктом в его контракте. Новый договор будет действовать до 2027 года.

В 2021 году Неймар продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года, но 1 июля прошлого года соглашение автоматически было продлено до 2026 года.

Неймар защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.