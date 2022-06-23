Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контракт Неймара с ПСЖ автоматически продлится до 2027 года
Бразилец останется еще надолго во Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар надеется надолго остаться в парижском клубе.
Как сообщает L'Equipe, 1 июля соглашение между парижанами и 30-летним бразильцем будет автоматически продлено в связи с пунктом в его контракте. Новый договор будет действовать до 2027 года.
В 2021 году Неймар продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года, но 1 июля прошлого года соглашение автоматически было продлено до 2026 года.
Неймар защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.
Популярное сейчас
- СМИ: Трансфер Мудрика в Байер может не состояться
- Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области
- Знай наших: Гол Малиновского признали лучшим в Аталанте в сезоне
- Лион и Ботафого хотят изменить футбольную действительность
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 15:23 Зарубежные Холанд, Мане и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- 23:28 Зарубежные Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Неймара: Это частные переговоры
- 16:28 Зарубежные Неймар: Спортсмен быть непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как закончится карьера