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Контракт Неймара с ПСЖ автоматически продлится до 2027 года

Франция
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Бразилец останется еще надолго во Франции

Контракт Неймара с ПСЖ автоматически продлится до 2027 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар надеется надолго остаться в парижском клубе.

Как сообщает L'Equipe, 1 июля соглашение между парижанами и 30-летним бразильцем будет автоматически продлено в связи с пунктом в его контракте. Новый договор будет действовать до 2027 года.

В 2021 году Неймар продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года, но 1 июля прошлого года соглашение автоматически было продлено до 2026 года.

Неймар защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

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В статье: Неймар ПСЖ
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Источник:
L'Equipe

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