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Неймару некомфортно в ПСЖ, он хочет покинуть клуб

Франция
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Неймару некомфортно в ПСЖ, он хочет покинуть клуб

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Неймар больше не чувствует себя комфортно в "ПСЖ", сообщает журналист Адриен Гренье. Клуб не будет его удерживать.

Тем не менее, стороны сомневаются, что трансфер будет возможно совершить.

Ранее появилась информация, что "ПСЖ" сообщили отцу Неймара, который является его агентом, о желании расстаться с футболистом.

В недавнем интервью Marca президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи также неоднозначно высказался о будущем Неймара в "ПСЖ". Он отказался отвечать на вопрос о том, является ли бразилец частью нового "проекта".

Читайте такжеПрезидент ПСЖ отказался комментировать будущее Неймара: Это частные переговоры

Неймар провел за "ПСЖ" в прошлом сезоне 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Неймар Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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