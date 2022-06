Неймару некомфортно в ПСЖ, он хочет покинуть клуб

Неймар больше не чувствует себя комфортно в "ПСЖ", сообщает журналист Адриен Гренье. Клуб не будет его удерживать.

Тем не менее, стороны сомневаются, что трансфер будет возможно совершить.

???? Neymar ???????? ne se sent plus à l’aise au PSG et veut quitter le club ! Paris ne souhaite pas le conserver et lui a prévenu, via ses proches, de sa volonté de partir cet été.



Malgré cette volonté commune, les deux parties ne savent pas si elles y parviendront.



(Le Parisien)