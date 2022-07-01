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ПСЖ настроен подписать защитника Интера

Франция
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Французский клуб активизировал переговоры по трансферу

ПСЖ настроен подписать защитника Интера

Милан Шкриньяр

Новина українською

"ПСЖ" продолжает вести переговоры по трансферу защитника "Интера" Мартина Скриньяра. Стороны сейчас активизировались и пытаются найти консенсус. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что контракт словака с "Интером" рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Шкриньяр сыграл 48 матчей за миланский клуб, в которых забил четыре гола.

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В статье: Интер (Милан) Милан Шкриньяр ПСЖ
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