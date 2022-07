Хорватский тренер зовет Виду в один из топ-клубов Франции

Домагой Вида может оказаться во французском чемпионате.

По данным журналиста Экрем Конура, интерес к нему проявляет "Марсель". Интересно, что буквально несколько дней назад французский коллектив возглавил соотечественник Виды Игор Тудор.

