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Хорватский тренер зовет Виду в один из топ-клубов Франции

Франция
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Ждем Домагоя в Лиге 1?

Хорватский тренер зовет Виду в один из топ-клубов Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Домагой Вида может оказаться во французском чемпионате.

По данным журналиста Экрем Конура, интерес к нему проявляет "Марсель". Интересно, что буквально несколько дней назад французский коллектив возглавил соотечественник Виды Игор Тудор.

Домагой находится в статусе свободного агента. После трех с половиной лет и трех выигранных трофеев хорватский центрбек покинул турецкий "Бешикташ".

Отметим, что ранее Домагой не играл во Франции. Помимо "Бешикташа" он защищал цвета "Динамо" Киев, "Динамо" Загреб, "Осиека" и "Байера".

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В статье: Домагой Вида Марсель
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