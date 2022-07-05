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Хорватский тренер зовет Виду в один из топ-клубов Франции
Ждем Домагоя в Лиге 1?
Getty Images / Global Images Ukraine
Домагой Вида может оказаться во французском чемпионате.
По данным журналиста Экрем Конура, интерес к нему проявляет "Марсель". Интересно, что буквально несколько дней назад французский коллектив возглавил соотечественник Виды Игор Тудор.
???? Marseille are interested in the free defender Domagoj Vida. ???????? #OM #MercatOM pic.twitter.com/sS3g30Pd2J— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2022
Домагой находится в статусе свободного агента. После трех с половиной лет и трех выигранных трофеев хорватский центрбек покинул турецкий "Бешикташ".
Отметим, что ранее Домагой не играл во Франции. Помимо "Бешикташа" он защищал цвета "Динамо" Киев, "Динамо" Загреб, "Осиека" и "Байера".
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