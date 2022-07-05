Хорватский тренер зовет Виду в один из топ-клубов Франции

Домагой Вида может оказаться во французском чемпионате.

По данным журналиста Экрем Конура, интерес к нему проявляет "Марсель". Интересно, что буквально несколько дней назад французский коллектив возглавил соотечественник Виды Игор Тудор.

Домагой находится в статусе свободного агента. После трех с половиной лет и трех выигранных трофеев хорватский центрбек покинул турецкий "Бешикташ".

Отметим, что ранее Домагой не играл во Франции. Помимо "Бешикташа" он защищал цвета "Динамо" Киев, "Динамо" Загреб, "Осиека" и "Байера".