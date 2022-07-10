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Два гения в одной команде? ПСЖ контактирует с агентом Роналду на счет трансфера португальца
Мечта многих болельщиков может стать реальностью
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Французский "Пари Сен-Жермен" поддерживает связь с агентом Кришитану Роналду на счет трансфера обладателя пяти Золотых мячей. Об этом сообщает португальский журналист Педро Алмейда.
Новоиспеченный спортивный директор ПСЖ Луис Кампос лично общается с Жорже Мендешем для обсуждения потенциального перехода. Таким образом, главные звезды современного футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси могут играть в одной команде.
Криштиану все ближе и ближе к уходу из “Манчестер Юнайтед”. Нападающий даже не поедет с командой на предсезонное турне по Таиланду и Австралии. Первый матч "манкунианцы" сыграют уже 12 июля против "Ливерпуля" в Бангкоке.
Напомним, что Роналду вернулся в состав "красных дьяволов" в последние дни прошлого летнего трансферного окна, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. Тогда португалец подписал контракт на два года с возможностью продлить его еще на год.
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