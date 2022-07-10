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Два гения в одной команде? ПСЖ контактирует с агентом Роналду на счет трансфера португальца

Франция
(1 голосов)

Мечта многих болельщиков может стать реальностью

Два гения в одной команде? ПСЖ контактирует с агентом Роналду на счет трансфера португальца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" поддерживает связь с агентом Кришитану Роналду на счет трансфера обладателя пяти Золотых мячей. Об этом сообщает португальский журналист Педро Алмейда.

Новоиспеченный спортивный директор ПСЖ Луис Кампос лично общается с Жорже Мендешем для обсуждения потенциального перехода. Таким образом, главные звезды современного футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси могут играть в одной команде.

Криштиану все ближе и ближе к уходу из “Манчестер Юнайтед”. Нападающий даже не поедет с командой на предсезонное турне по Таиланду и Австралии. Первый матч "манкунианцы" сыграют уже 12 июля против "Ливерпуля" в Бангкоке.

Напомним, что Роналду вернулся в состав "красных дьяволов" в последние дни прошлого летнего трансферного окна, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. Тогда португалец подписал контракт на два года с возможностью продлить его еще на год.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Пари Сен-Жермен (Париж) Луис Кампос
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Комментарии (2)
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Sessinjo (Мукачево)
10.07.2022 в 12:28
Останній шанс подивитися як Мессі обводить і пасує, а Кріш забиває
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Spokoyno (Київ)
10.07.2022 в 11:57
НаФІГа ПСЖ робить ставку на Мбаппе! Є ще Неймар! Та і Мессі не "остання" зірка нападу! Уявіть, що станеться, коли прийде ЯЯЯ Так вчора він був суперзіркою, тому йому дозволяли тягнути ковдру на себе. А наразі Крістьяну може тільки угробити команду, яка робить ставку на більш молодих! Ліонель, хоч не у захваті, але в силу свого характеру не буде влаштовувати скандал... А Роналду, не дивлячись на те, що найкращі роки вже позаду, скоріш і далі буде вимагати, що він "головна" зірка.
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