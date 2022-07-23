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Лион выкупил основного фулбека Аякса
"Ткачи" строят мощный проект
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Левый защитник Николас Тальяфико перешел из "Аякса" в "Лион" за 4,2 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2025-го.
29-летний аргентинец выступал в Нидерландах 4,5 года и за это время набегал 115 матчей (9 голов) в Эредивизи. СМИ неоднократно связывали его с топ-клубами, но слухи так и остались слухами.
Помимо клубных выступлений Тальяфико регулярно играет за сборную Аргентины - уже 40 матчей, начиная с 2017-го.
???? Un asado de bienvenue, ça fait toujours plaisir ! ????— Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022
Surtout quand c’est @nico_taglia qui le prépare ????????????????#Tagliafico2025 ???????? pic.twitter.com/ZsRhEvh98r
Для "Лиона" это уже третий трансфер после достижения договоренности с новыми американскими инвесторами. Ранее в клуб вернулись Александр Ляказетт и Корентен Толиссо.
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