  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лион выкупил основного фулбека Аякса
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион выкупил основного фулбека Аякса

Франция
(1 голосов)

"Ткачи" строят мощный проект

Лион выкупил основного фулбека Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Левый защитник Николас Тальяфико перешел из "Аякса" в "Лион" за 4,2 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2025-го.

29-летний аргентинец выступал в Нидерландах 4,5 года и за это время набегал 115 матчей (9 голов) в Эредивизи. СМИ неоднократно связывали его с топ-клубами, но слухи так и остались слухами.

Помимо клубных выступлений Тальяфико регулярно играет за сборную Аргентины - уже 40 матчей, начиная с 2017-го.

Для "Лиона" это уже третий трансфер после достижения договоренности с новыми американскими инвесторами. Ранее в клуб вернулись Александр Ляказетт и Корентен Толиссо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Лион Николас Тальяфико
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде