Лион выкупил основного фулбека Аякса

Левый защитник Николас Тальяфико перешел из "Аякса" в "Лион" за 4,2 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2025-го.

29-летний аргентинец выступал в Нидерландах 4,5 года и за это время набегал 115 матчей (9 голов) в Эредивизи. СМИ неоднократно связывали его с топ-клубами, но слухи так и остались слухами.

Помимо клубных выступлений Тальяфико регулярно играет за сборную Аргентины - уже 40 матчей, начиная с 2017-го.

???? Un asado de bienvenue, ça fait toujours plaisir ! ????

Surtout quand c’est @nico_taglia qui le prépare ????????????????#Tagliafico2025 ???????? pic.twitter.com/ZsRhEvh98r — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

Для "Лиона" это уже третий трансфер после достижения договоренности с новыми американскими инвесторами. Ранее в клуб вернулись Александр Ляказетт и Корентен Толиссо.