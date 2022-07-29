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Вдохновились Поворознюком: в Аяччо гостевых фанатов будут держать в клетке

Франция
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Неужели лига разрешит?

Вдохновились Поворознюком: в Аяччо гостевых фанатов будут держать в клетке

Фото: sofoot.com/ автор неизвестен

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Новичок Лиги 1 "Аяччо" еще не проявил себя на поле, а вот его руководство уже "прославилось" на всю Францию.

Гостевой сектор стадиона "Франсуа Коти" за лето превратили в настоящую клетку для зверей; нечто подобное доводилось видеть в "Ингульце" Александра Поворознюка, но там "клетку" ни разу не использовали.

На Корсике, однако, все возможно. Тамошние фанаты регулярно устраивают драки на трибунах и даже выбегают на поле. Лидеры "Аяччо" мотивируют свой ход тем, что опасаются новых стычек.

Кроме "клетки" для гостей, "Франсуа Коти" летом оборудовали самыми современными камерами наблюдения; изменили планировку буфетов, туалетов, автостоянки. Корсиканцы шутят, что осталось лишь построить крепостные стены - и тогда точно все будет под контролем.

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В статье: Аяччо (Франция) курьезы
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Источник:
SoFoot

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