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Мбаппе вне заявки. ПСЖ и Нант огласили стартовые составы на матч за Суперкубок Франции
Месси, Неймар и Сарабия – в атаке
Фото: lookcharms
Оглашены составы клубов-участников предстоящего финала Суперкубка Франции, который пройдет на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве, Израиль. В матче сыграют наиболее титулованный клуб в истории турнира "ПСЖ" и "Нант", в последний раз игравший в Суперкубке 21 год назад.
У "ПСЖ" уже 10 побед в соревновании, у "Нанта" - три, и лишь одна в 21 веке (в 2001 году). Парижане вышли в финал Суперкубка Франции в десятый раз подряд, в восьми из последних девяти они победили. Лишь "Лилль" в прошлом сезоне смог их обыграть.
Стартовый состав "ПСЖ":
Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Витинья, Верратти, Мендеш – Сарабия, Месси, Неймар
Стартовый состав "Нанта":
Ляфон – Кастеллетто, Жиротто, Паллуа – Аппиа, Сиссоко, Чиривелья, Коко – Блас – Гессан, Симон
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