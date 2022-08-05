  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель выкупил основного полузащитника Ромы за 11 млн
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель выкупил основного полузащитника Ромы за 11 млн

Франция
(1 голосов)

Жордан Верету едет на "Велодром"

Марсель выкупил основного полузащитника Ромы за 11 млн

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

"Марсель" подписал трехлетний контракт с центрхавом Жорданом Верету. "Рома" получила за игрока 11 млн евро.

29-летний француз в прошлом сезоне был основным у Жозе Моуриньо, набегал 50 матчей (4 гола, 10 ассистов) во всех турнирах и выиграл с "Волками" Лигу конференций.

Прогресс Верету в сезоне-2021/22 покорил и Дидье Дешама, который начал вызывать хавбека в сборную Франции и пять раз выпускал его на поле.

До "Ромы" Жордан играл в клубах средней руки - "Фиорентине", "Сент-Этьене", "Астон Вилле" и "Нанте".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Рома (Рим) Жордан Верету
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде