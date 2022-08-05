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Марсель выкупил основного полузащитника Ромы за 11 млн
Жордан Верету едет на "Велодром"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Марсель" подписал трехлетний контракт с центрхавом Жорданом Верету. "Рома" получила за игрока 11 млн евро.
29-летний француз в прошлом сезоне был основным у Жозе Моуриньо, набегал 50 матчей (4 гола, 10 ассистов) во всех турнирах и выиграл с "Волками" Лигу конференций.
Прогресс Верету в сезоне-2021/22 покорил и Дидье Дешама, который начал вызывать хавбека в сборную Франции и пять раз выпускал его на поле.
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До "Ромы" Жордан играл в клубах средней руки - "Фиорентине", "Сент-Этьене", "Астон Вилле" и "Нанте".
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