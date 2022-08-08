Лига 1. Мощный старт Марселя Тудора и узник Пайет

Лига 1, 1-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Реймс" 4:1

Голы: Фас 13 (аг), Тавареш 45+1, Суарес 75, 90+4 – Балоган 84

Летом на на Лазурном Берегу произошла очередная тренерская рокировка – безумный гений Хорхе Сампаоли покинул клуб, и на смену аргентинцу пришёл не менее безумный Игор Тудор. "Велодром" принял нового коуча как полагается – оглушительным свисток. Причин на это хватало – ноль побед на предсезонке, армейские методы тренера, из-за которых уже перед сезоном на Тудора жаловалась вся команда, и самое ужасное – Димитри Пайет на лавке для запасных.

Пайет сегодня получил всего 12 минут на поле. Для Франции это событие где-то на уровне с Криштиану на лавке в дебютном матче тен Хаага. И это в столь знаменательный день – "десятка" проводила свой 300-й матч за "провансальцев", и если бы Димитри забил, то у него было ровно по 100 голов и передач в Лиге 1 за карьеру. Во всех европейских топ-лигах лишь Бензема, Лео Месси и Томас Мюллер входят в элитный клуб 100+100 в рамках чемпионатов.

Сразу 5 новых лиц сегодня показались в старте "Марселя". Арендованный у "Сельты" Бланко заменил травмированного Пау Лопеса на воротах, Гиго и Мбемба сыграли в центре обороны, а Нуну Тавареш вместе с Клоссом появились на позициях латералей. Потом появился Верету и Луис Суарес – колумбиец зажёг по полной. И это ещё Алексис Санчес не доехал до Лазурного Берега.

Существенно отличался "Марсель" и своим футболом. Всё тот же безудержный атакующий футбол, но совсем в другой конфигурации. Первое отличие – место действий. Вместо игры через центр, где в свободных ролях феерили Гендузи с Пайетом, – теперь ставка на фланги и максимально автоматизиронные паттерны движений футболистов. Второе – темп. Все должны прессинговать как угорелые, а в быстрые атаки команда идёт куда охотнее.

Неслучайно первые два гола сделали два вингбека – сначала Клосс опасно прострелил, и Фас решил срезать в свои ворота, а затем Тавареш забил шикарный мяч издали – парень идёт по дорожке Салиба. А потом вышел Луис Суарес, и в дебютном матче нашёл сразу два момента, и оформил дубль. Дерзкий колумбиец очень естественно вписался в футбол Тудора, и своим перфомансом напомнил старину Диего Косту.

Очевидно, что роман "Марселя" и Игора Тудора продлится недолго. Токсичное отношение тренера и его энергозатратный футбол, безумный "Велодром" и руководство клуба, сменившего 20 тренеров в 21 веке. Но ярко будет точно.