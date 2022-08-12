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Ренн объявил о трансфере нападающего ПСЖ

Франция
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Сменил один французский клуб на другой

Ренн объявил о трансфере нападающего ПСЖ

Фото: staderennais.com

Новина українською

"Ренн" объявил о подписании нападающего "ПСЖ" Арно Калимуэндо.

Контракт французского форварда с новым клубом рассчитан на 5 сезонов - до 2027 года. Ранее сообщалось, что "красно-черные" заплатят за 20-летнего француза 24-25 миллионов евро.

Прошлый сезон Калиуэндо провел за "Ланс" на правах аренды. В 38 матчах 20-летний Арно забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.

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В статье: Ренн ПСЖ
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Источник:
staderennais

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