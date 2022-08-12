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Ренн объявил о трансфере нападающего ПСЖ
Сменил один французский клуб на другой
Фото: staderennais.com
"Ренн" объявил о подписании нападающего "ПСЖ" Арно Калимуэндо.
Контракт французского форварда с новым клубом рассчитан на 5 сезонов - до 2027 года. Ранее сообщалось, что "красно-черные" заплатят за 20-летнего француза 24-25 миллионов евро.
Прошлый сезон Калиуэндо провел за "Ланс" на правах аренды. В 38 матчах 20-летний Арно забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.
[MercatoSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 11, 2022
Arnaud Kalimuendo est ???????????????????? ???????? ???????????????? ! ✍
L'attaquant du @PSG_inside s’engage avec le SRFC jusqu’en 2027.
Bienvenue chez toi Arnaud ! ????⚫
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