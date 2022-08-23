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Галтье специально ставит Месси, Неймара и Мбаппе как равных в медиа

Франция
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С таким набором футболистов нужно осторожно

Галтье специально ставит Месси, Неймара и Мбаппе как равных в медиа

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье тщательно подбирает слова, когда говорит о лидерах команды: Неймаре, Месси и Мбаппе, сообщает L`Equipe. Он не хочет выделять никого, чтобы не провоцировать конфликты.

Француз старается не ставить одного звездного игрока выше другого. Также в общении с ними ему помогает Серхио Рамос.

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Ранее сообщалось, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш помог уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе. Он начался после того, как штатным пенальтистом стал Килиан.

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В статье: Лионель Месси Неймар Кристоф Галтье Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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