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Галтье специально ставит Месси, Неймара и Мбаппе как равных в медиа
С таким набором футболистов нужно осторожно
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье тщательно подбирает слова, когда говорит о лидерах команды: Неймаре, Месси и Мбаппе, сообщает L`Equipe. Он не хочет выделять никого, чтобы не провоцировать конфликты.
Француз старается не ставить одного звездного игрока выше другого. Также в общении с ними ему помогает Серхио Рамос.
Ранее сообщалось, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш помог уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе. Он начался после того, как штатным пенальтистом стал Килиан.
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