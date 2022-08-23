Галтье специально ставит Месси, Неймара и Мбаппе как равных в медиа

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье тщательно подбирает слова, когда говорит о лидерах команды: Неймаре, Месси и Мбаппе, сообщает L`Equipe. Он не хочет выделять никого, чтобы не провоцировать конфликты.

Француз старается не ставить одного звездного игрока выше другого. Также в общении с ними ему помогает Серхио Рамос.

Ранее сообщалось, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш помог уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе. Он начался после того, как штатным пенальтистом стал Килиан.