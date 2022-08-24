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Арсенал сбрасывает балласт. Французский клуб арендует Николаса Пепе

Франция
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Обо всем договорились

Арсенал сбрасывает балласт. Французский клуб арендует Николаса Пепе

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Ницца" хочет арендовать полузащитника "Арсенала" Николаса Пепе, сообщает Фабрицио Романо. Соглашение до лета 2023 года.

Отмечается, что "Ницца" возьмет на себя большую часть зарплаты футболиста.

Пепе пришел в "Арсенал" летом 2019 года за рекордные на тот момент для клуба 80 миллионов евро. В итоге он провел за клуб 112 матчей, забил 27 голов и отдал 21 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ницца Николя Пепе
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