Арсенал сбрасывает балласт. Французский клуб арендует Николаса Пепе

"Ницца" хочет арендовать полузащитника "Арсенала" Николаса Пепе, сообщает Фабрицио Романо. Соглашение до лета 2023 года.

Отмечается, что "Ницца" возьмет на себя большую часть зарплаты футболиста.

Nicolas Pépé to OGC Nice, verbal agreement completed with Arsenal in the afternoon. Main part of salary to be covered by French club. ???????? #AFC #OGCNice



Documents to be prepared soon - it’s loan deal with no buy option clause as expected. ⤵️ https://t.co/o11Ca9JS4k