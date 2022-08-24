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Арсенал сбрасывает балласт. Французский клуб арендует Николаса Пепе
Обо всем договорились
Фото: twitter.com/Arsenal
"Ницца" хочет арендовать полузащитника "Арсенала" Николаса Пепе, сообщает Фабрицио Романо. Соглашение до лета 2023 года.
Отмечается, что "Ницца" возьмет на себя большую часть зарплаты футболиста.
Nicolas Pépé to OGC Nice, verbal agreement completed with Arsenal in the afternoon. Main part of salary to be covered by French club. ???????? #AFC #OGCNice— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022
Documents to be prepared soon - it’s loan deal with no buy option clause as expected. ⤵️ https://t.co/o11Ca9JS4k
Пепе пришел в "Арсенал" летом 2019 года за рекордные на тот момент для клуба 80 миллионов евро. В итоге он провел за клуб 112 матчей, забил 27 голов и отдал 21 голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.
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