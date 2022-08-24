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Марсель отдал бывшего голландского сборника в третью аренду кряду

Франция
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Кевин Строотман возвращается в "Дженоа"

Марсель отдал бывшего голландского сборника в третью аренду кряду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ettore Griffoni/LiveMedia/NurPhoto

Новина українською

"Марсель" отдал центрального полузащитника Кевина Строотмана в годичную аренду "Дженоа" с обязательством выкупа.

32-летний голландец уже 2-3 года не проходит в основу провансальцев, из-за чего регулярно отправляется в аренды. Вторую половину сезона-2020/21 он провел как раз в "Дженоа", прошлый сезон - в "Кальяри".

Строотман отбегал свои лучшие годы в ПСВ и "Роме", где перенес тяжелейшую травму. До нее хавбек сыграл 46 матчей (3 гола) за сборную Нидерландов.

Ранее СМИ сообщали об интересе "Марселя" к украинскому атакующему хавбеку Руслану Малиновскому.

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В статье: Марсель Дженоа (Генуя) Кевин Строотман
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