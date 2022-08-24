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Марсель отдал бывшего голландского сборника в третью аренду кряду
Кевин Строотман возвращается в "Дженоа"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ettore Griffoni/LiveMedia/NurPhoto
"Марсель" отдал центрального полузащитника Кевина Строотмана в годичную аренду "Дженоа" с обязательством выкупа.
32-летний голландец уже 2-3 года не проходит в основу провансальцев, из-за чего регулярно отправляется в аренды. Вторую половину сезона-2020/21 он провел как раз в "Дженоа", прошлый сезон - в "Кальяри".
Строотман отбегал свои лучшие годы в ПСВ и "Роме", где перенес тяжелейшую травму. До нее хавбек сыграл 46 матчей (3 гола) за сборную Нидерландов.
He’s back. pic.twitter.com/TzBPg0SiiP— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 24, 2022
Ранее СМИ сообщали об интересе "Марселя" к украинскому атакующему хавбеку Руслану Малиновскому.
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