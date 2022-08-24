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Лион хочет от Вест Хэма более 60 миллионов за Пакета

Франция
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Очередное предложение отклонили

Лион хочет от Вест Хэма более 60 миллионов за Пакета

Фото: twitter.com/OL

Новина українською

"Лион" отклонил предложение "Вест Хэма" в размере 50 миллионов евро с учетом бонусов за полузащитника Лукаса Пакета, сообщает L`Equipe. Французский клуб готов продать бразильца, но только за рекордные для клуба деньги.

На данный момент самый крупный трансфер "Лиона" – продажа Танги Ндомбеле в 2019 году в "Тоттенхэм" за 60 миллионов евро.

Пакета не против перехода в "Вест Хэм", но и не будет форсировать уход. Главное для бразильского хавбека – место в заявке сборной на чемпионат мира 2022.

"Вест Хэм" не хочет значительно улучшать предложение. Тем не менее, агенты игрока находятся в Лондоне, на случай, если в "Лионе" все же передумают.

Лукас в этом сезоне уже провел 2 матча за "Лион". Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Лион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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