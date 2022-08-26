CAS обязал Кардифф выплатить 6 миллионов евро Нанту за переход Салы, погибшего в авиакатастрофе

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал "Кардифф" заплатить за нападающего Эмилиано Салу, погибшего в авиакатастрофе, сообщает The Athletic. Уэльский клуб должен выплатить 6 миллионов евро.

Эта сумма должна была стать первым платежом "Кардиффа" "Нанту". В январе 2019 года полная сумма трансфера составила 15 миллионов евро, но после пропажи игрока отказался платить, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

Футболист погиб в январе 2019 года во время перелета из Франции в Уэльс.

"Приняв во внимание все представленные доказательства и все аргументы, выдвинутые обоими клубами, комиссия CAS признала трансфер игрока из "Нанта" в "Кардифф" завершенным. И поскольку условия, оговоренные в соглашении, были выполнены до смерти игрока, требование "Нанта" о выплате первой части суммы в размере 6 млн евро было удовлетворено", – говорится в заявлении CAS.

Читайте также Гибель Эмилиано Салы: аномальная халатность и жесткий вердикт присяжных

"Кардифф" выразил разочарование решением арбитражного суда.