Исмаили делает второе результативное действие в Лиге 1. Видео голов и обзор матча Аяччо - Лилль 1:3

Бразильский защитник Исмаили записал на свой счет уже второе результативное действие от старта сезона. Эксигровщик "Шахтера" в поединке третьего тура Лиги 1 против "Аяччо" стал автором одной из голевых передач. Таким образом, у Исмы за три встречи уже есть гол и ассист.

Сама же встреча ожидаемо завершилась победой "Лилля". Все голы получились эстетически красивыми, поэтому просмотр обзора матча должен порадовать глаз болельщика.

Напомним также, что возглавляет "Лилль" бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Лига 1. 4-й тур

Аяччо, "Франсуа Коти"

"Аяччо" – "Лилль" 1:3

Голы: Языджи 17, Бамба 43, Джало 67

На 90-й минуте Дэвид не реализовал пенальти (штанга)