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ПСЖ официально подписал центрального полузащитника Наполи
Новый вызов для Фабиана Руиса
Фото: psg.fr
"ПСЖ" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального полузащитника Фабиана Руиса. 26-летний испанец заключил контракт на 5 лет - до 30 июня 2027 года. Финансовые детали сделки не уточняются.
Последние сезоны Руис защищал цвета "Наполи". В прошлом чемпионате он провел 38 матчей за "неаполитанцев" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 5 результативных передач. Ранее он также выступал за "Бетис" и "Эльче".
В его активе 1 гол в 15 матчах за национальную сборную Испании. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что парижане заплатят за футболиста 23 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро
????❤️???? #WelcomeFabián— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022
pic.twitter.com/5J0paTJ1OW
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