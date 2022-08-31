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ПСЖ официально подписал центрального полузащитника Наполи

Франция
(1 голосов)

Новый вызов для Фабиана Руиса

ПСЖ официально подписал центрального полузащитника Наполи

Фото: psg.fr

Новина українською

"ПСЖ" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального полузащитника Фабиана Руиса. 26-летний испанец заключил контракт на 5 лет - до 30 июня 2027 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Последние сезоны Руис защищал цвета "Наполи". В прошлом чемпионате он провел 38 матчей за "неаполитанцев" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 5 результативных передач. Ранее он также выступал за "Бетис" и "Эльче".

В его активе 1 гол в 15 матчах за национальную сборную Испании. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что парижане заплатят за футболиста 23 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро

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В статье: Наполи (Неаполь) Фабиан Руис ПСЖ
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Источник:
psg.fr

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