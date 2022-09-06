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Мбаппе о Золотом мяче: Я думаю что вот-вот выиграю его
Имеет все шансы
Фото: twitter.com/KMbappe
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал интервью NY Times в котором, помимо прочего, рассказал про свои амбиции по поводу Золотого мяча. "Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал француз.
"Я думаю, что вот-вот выиграю его.
Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Так что, конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал 23-летний нападающий.
В этом сезоне Мбаппе провел 5 матчей за "ПСЖ" и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.
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