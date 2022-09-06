Мбаппе о Золотом мяче: Я думаю что вот-вот выиграю его

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал интервью NY Times в котором, помимо прочего, рассказал про свои амбиции по поводу Золотого мяча. "Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал француз.

"Я думаю, что вот-вот выиграю его. Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Так что, конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал 23-летний нападающий.

В этом сезоне Мбаппе провел 5 матчей за "ПСЖ" и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.