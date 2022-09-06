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Мбаппе о Золотом мяче: Я думаю что вот-вот выиграю его

Франция
(1 голосов)

Имеет все шансы

Мбаппе о Золотом мяче: Я думаю что вот-вот выиграю его

Фото: twitter.com/KMbappe

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал интервью NY Times в котором, помимо прочего, рассказал про свои амбиции по поводу Золотого мяча. "Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал француз.

"Я думаю, что вот-вот выиграю его.

Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Так что, конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал 23-летний нападающий.

В этом сезоне Мбаппе провел 5 матчей за "ПСЖ" и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.

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В статье: Золотой мяч Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
nytimes.com

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.09.2022 в 19:23
Вот вот и выиграет Холланд.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.09.2022 в 18:28
Срочно проверить на наличие наркотиков в организме.
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Крістофер (Луцьк)
06.09.2022 в 19:11
Після золотих м'ячів Мессі вже нікого нічого не здивує
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