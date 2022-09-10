  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Гол Исмаили не помог Лиллю в матче с Марселем
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Гол Исмаили не помог Лиллю в матче с Марселем

Франция
(1 голосов)

Фонсека терпит неудачу в очередном большом матче

Лига 1. Гол Исмаили не помог Лиллю в матче с Марселем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига 1, 7-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Лилль 2:1

Голы: Санчес 26, Жиго 61 – Исмаили 12

Марсель: Лопес – Мбемба (Байи, 46), Жиго (Туре, 67), Балерди (Тавареш, 28) – Клосс, Гендузи, Гуйе, Колашинац – Ундер, Арит (Верету, 67) – Санчес (Жерсон, 86)

Лилль: Шевалье – Диаките, Фонте, Джало – Зедадка (Гудмундссон, 86), Андре, Гомес (Андре Гомеш, 65), Исмаили – Унас (Виржинию, 78), Дэвид (Байо, 78), Бамба

Предупреждения: Балерди 14, Гуйе 50, Жиго 57, Туре 68, Тавареш 72 – Джало 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде