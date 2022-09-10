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Лига 1. Гол Исмаили не помог Лиллю в матче с Марселем
Фонсека терпит неудачу в очередном большом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 7-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Лилль 2:1
Голы: Санчес 26, Жиго 61 – Исмаили 12
Марсель: Лопес – Мбемба (Байи, 46), Жиго (Туре, 67), Балерди (Тавареш, 28) – Клосс, Гендузи, Гуйе, Колашинац – Ундер, Арит (Верету, 67) – Санчес (Жерсон, 86)
Лилль: Шевалье – Диаките, Фонте, Джало – Зедадка (Гудмундссон, 86), Андре, Гомес (Андре Гомеш, 65), Исмаили – Унас (Виржинию, 78), Дэвид (Байо, 78), Бамба
Предупреждения: Балерди 14, Гуйе 50, Жиго 57, Туре 68, Тавареш 72 – Джало 78
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