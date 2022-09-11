Монако – Лион 2:1. Растерзали на стандартах

Лига 1. 7-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Лион 2:1

Голы: Бадиашиле 55, Марипан 63 – Токо Экамби 81

Монако: Нюбель – Дисаси, Марипан (Сарр, 68), Бадиашиле – Вандерсон (Агилар, 72), Фофана, Камара, Энрике – Диатта (Желсон, 87), Эмболо (Бен Йеддер, 86), Головин (Якобс, 86)

Лион: Лопеш – Гюсто, Тиаго Мендес (Шерки, 75), Люкеба, Тальяфико – Толиссо (Фавр, 83), Лепенан (Рен-Аделаид, 75), Какре (Дембеле, 62) – Тете, Ляказетт, Токо Экамби

Предупреждения: Люкеба 65, Ляказетт 79

Ещё неделю назад "Лион" шёл вровень с лидерами Лиги 1, позволив себе лишь одну ничейную осечку в первых 5 турах. Это был лучший старт "ткачей" с сезона 2012/13, и некоторые заговорили о прогрессе команды при Петере Босе. Особенно удачным выдался матч против "Анже" (5:0). Но уже в среду в отложенном матче с "Лорьяном" (3:1) мы увидели истинное лицо Олимпика.

"Лиону" откровенно повезло с лёгким календарём, а "Монако" стал по сути первым серьёзным соперником команды в сезоне. И это у "ткачей" ещё нет еврокубков. Тем временем у "монегасков" стали выискивать какой-то кризис, хотя они то как раз сегодня провели матч с 5-м соперником из прошлогоднего топ-7. Отсюда и потери очков, хотя нельзя забывать и о вылете из квалификации ЛЧ – это здорово ударило по ментальному состоянию команды Клемана. Но это в прошлом.

"Монако" провёл свой образцовый матч. Игра вторым номером с двумя непроходимыми линиями обороны Фофана-Камара и Дисаси-Марипан-Бадиашиле. Эти пятеро просто сожрали все эти фланговые треугольники "Лиона", которыми так хвастал Бос на старте сезона. И ставка на быстрые атаки – с мощным Эмболо на острие, открываниями быстроногого Диатты и Головиным в роли связующего звена. Связка московита с Энрике обеспечивала всю остроту как и с игры, так и со стандартов.

Контратаки "Монако" были опаснее позиционных попыток "Лиона", но предсказуемо всё решили стандарты. "Монегаски" лучшие в Лиге 1 по мячам в этом компоненте, и сегодня они продемонстрировали это дважды. На старте второго тайма Бадиашиле перепрыгнул Мендеса при угловом и открыл счёт в матче. Неудивительно – Бенуа на 17 сантиметров выше своего коллеги по амплуа из "Лиона". Через 10 минут пришёл второй. Энрике и Головин по очереди сделали по ложному замаху перед исполнением штрафного, что опустило линию обороны гостей. В итоге подал бразилец, и никто не помешал Марипану забить второй – ни офсайд, ни защитники "Лиона". Такиим образом оба ассиста пришлись на точнейшую левую ногу Кайо Энрике.

К чести гостей, они начали не на шутку давить и сумели отыграть один мяч. Сработали дерзкие замены Боса, вроде замены ЦЗ Мендеса на вингера Шерки, вместе с трусливостью "Монако" – в концовке хозяева слишком прижались, причём по собственной инициативе. Дембеле ещё и успел проверить грудь Нюбеля с пары метров, а Ляказетт затылком пробить выше ворот с метров 6. Но не стоит забывать и об усталости – "Монако", в отличии от некоторых, играл три дня назад в еврокубках.