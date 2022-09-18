Жюли - о Месси: Первый сезон в новом клубе не бывает лёгким, даже если ты лучший игрок мира

Наставник "Лиона" Людовик Жюли дал комментарий о выступлениях нападающего Лионеля Месси за "ПСЖ".

"Я знал, что первый сезон будет непростым для Месси. Даже когда ты король мира, тебе необходимо адаптироваться к новой стране и новому чемпионату.

Первый сезон в новой команде никогда не бывает лёгким, даже если ты лучший игрок мира. Требуется время, чтобы принять изменения. Мы видели, что первый год был сложным для него. Но я был убеждён, что следующий сезон будет хорошим, потому что великие футболисты всегда требуют от себя большего. Это Месси и сделал.

Конечно, это уже не тот Месси, но качество игры присутствует. Остался "лев", который может изменить ход матча. Сейчас решающим фактором является его футбольный интеллект.

Он показывает всем, что всё ещё способен развиваться и менять свой игровой стиль даже в 35 лет. Месси — хороший пример для всех футболистов, молодых и возрастных", - сказал Жюли.