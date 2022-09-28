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Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ - источник

Франция
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Аргентинец не хочет задерживаться в столице Франции

Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не намерен задерживаться в Париже.

35-летний футболист не будет продлевать контракт с французским клубом. Об этом сообщает журналист TyC Sports Микель Бласкес в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" заинтересована в возвращении Месси. Контракт Лионеля с действующим чемпионом Франции рассчитан до 30 июня 2023 года. Правда, в договоре есть опция пролонгация сотрудничества еще на один год.

В нынешнем сезоне Месси провел 11 матчей за "парижан" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн евро.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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