Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ - источник

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не намерен задерживаться в Париже.

35-летний футболист не будет продлевать контракт с французским клубом. Об этом сообщает журналист TyC Sports Микель Бласкес в своем Twitter.

????Leo Messi tiene claro que no va a renovar su contrato con el PSG. El futbolista argentino no seguirá jugando en París la próxima temporada, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/39wEwZH1Px — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 27, 2022

Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" заинтересована в возвращении Месси. Контракт Лионеля с действующим чемпионом Франции рассчитан до 30 июня 2023 года. Правда, в договоре есть опция пролонгация сотрудничества еще на один год.

В нынешнем сезоне Месси провел 11 матчей за "парижан" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн евро.