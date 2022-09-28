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Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ - источник
Аргентинец не хочет задерживаться в столице Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не намерен задерживаться в Париже.
35-летний футболист не будет продлевать контракт с французским клубом. Об этом сообщает журналист TyC Sports Микель Бласкес в своем Twitter.
????Leo Messi tiene claro que no va a renovar su contrato con el PSG. El futbolista argentino no seguirá jugando en París la próxima temporada, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/39wEwZH1Px— Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 27, 2022
Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" заинтересована в возвращении Месси. Контракт Лионеля с действующим чемпионом Франции рассчитан до 30 июня 2023 года. Правда, в договоре есть опция пролонгация сотрудничества еще на один год.
В нынешнем сезоне Месси провел 11 матчей за "парижан" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн евро.
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