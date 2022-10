Месси сравнялся по голам из-за штрафной в ЛЧ с Роналду

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил единственный мяч команды в ворота "Бенфики" (1:1). Он стал 22-м для аргентинца из-за штрафной в Лиге чемпионов.

Столько же из-за пределов штрафной забил Криштиану Роналду. У португальца 12 голов со штрафных и 10 с игры.

У аргентинца, в свою очередь, 5 мячей со штрафного и 17 с игры.

Также "Бенфика" стала 40-ой командой, которой забивал Лионель. Ближе всех к Лео – Роналду. Он забивал 38-и разным командам в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 13 матчей, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.

???? That was Messi's 2⃣2⃣nd goal from outside the box in the Champions League, bringing him level with Cristiano Ronaldo ✨



???????? Ronaldo: 22 (12 FK + 10 OP)

???????? Messi: 22 (5 FK + 17 OP)



OP = open play pic.twitter.com/WsmrGnkaVd