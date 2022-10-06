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Месси сравнялся по голам из-за штрафной в ЛЧ с Роналду

Франция
(4 голосов)

"Бенфика" также стала 40-ой командой пострадавшей от аргентинца – это рекорд

Месси сравнялся по голам из-за штрафной в ЛЧ с Роналду

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил единственный мяч команды в ворота "Бенфики" (1:1). Он стал 22-м для аргентинца из-за штрафной в Лиге чемпионов.

Столько же из-за пределов штрафной забил Криштиану Роналду. У португальца 12 голов со штрафных и 10 с игры.

У аргентинца, в свою очередь, 5 мячей со штрафного и 17 с игры.

Также "Бенфика" стала 40-ой командой, которой забивал Лионель. Ближе всех к Лео – Роналду. Он забивал 38-и разным командам в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 13 матчей, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов ПСЖ
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
06.10.2022 в 00:24
Семиразовий довів, чому він семиразовий! дитЛОХи брись!
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0
-2
Algrab (Костопiль)
06.10.2022 в 00:14
Оленю, фас!!!
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+1
0
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:30
санітари ноут забрали,він після уколу вжє спить,і наснилося йому,шо він і чМесі-69......
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+1
0
Algrab (Костопiль)
06.10.2022 в 00:32
Зрання його і привітаємо...
+1
0

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