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Месси сравнялся по голам из-за штрафной в ЛЧ с Роналду
"Бенфика" также стала 40-ой командой пострадавшей от аргентинца – это рекорд
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил единственный мяч команды в ворота "Бенфики" (1:1). Он стал 22-м для аргентинца из-за штрафной в Лиге чемпионов.
Столько же из-за пределов штрафной забил Криштиану Роналду. У португальца 12 голов со штрафных и 10 с игры.
У аргентинца, в свою очередь, 5 мячей со штрафного и 17 с игры.
Также "Бенфика" стала 40-ой командой, которой забивал Лионель. Ближе всех к Лео – Роналду. Он забивал 38-и разным командам в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 13 матчей, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.
???? That was Messi's 2⃣2⃣nd goal from outside the box in the Champions League, bringing him level with Cristiano Ronaldo ✨— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) October 5, 2022
???????? Ronaldo: 22 (12 FK + 10 OP)
???????? Messi: 22 (5 FK + 17 OP)
OP = open play pic.twitter.com/WsmrGnkaVd
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