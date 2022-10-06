Когда денег больше, чем у катарских шейхов: рассказываем, кто руководит Ренном и при чем здесь Сальма Хайек

Чаще всего футбольные клубы покупают, чтобы подчеркнуть свой статус или спасти репутацию.

Французы насмотрелись и того, и другого. Луи Николлен, Жан-Мишель Ола или Бернар Тапи – яркие бизнесмены, которым в какой-то момент захотелось новых доказательств своего могущества. Футбол дал им это с лихвой, хоть и взял тоже немало.

Потом пришли шейхи из Катара, желавшие признания на Западе, чему мешали многочисленные нарушения прав человека. Они купили "ПСЖ" – и благодаря нефтедолларам сделали его собственной витриной.

Ну, а семья Пино – это совсем о другом. На момент, когда Франсуа купил пакет акций "Ренна", его состояние перевалило за 20 млрд долларов. Доказывать что-то? А кому? Президент Франции Жак Ширак с супругой по завершении каденции проживали в особняке, предоставленном семьей Пино, в центре Парижа – это лучшая иллюстрация их веса в обществе.

Жак Ширак и Франсуа Пино. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

И тем не менее, в 1998 году мсье Франсуа купил "Ренн", потому что "до 16 лет жил в 50 метрах от стадиона, и иногда его даже брали боллбоем на матчи".

Жаль, фото с тех пор не осталось, но кто мы такие, чтобы не верить патриарху французского бизнеса?

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Франсуа Пино отнюдь не святой, но стал легендой еще при жизни.

У его отца была небольшая лесопилка – и это все. Свой стартовый капитал Пино заработал во время войны в Алжире, где был артиллеристом – не спрашивайте, как, он вам никогда не скажет.

Ну а вернувшись в Европу, будущий миллиардер женился на дочери главного поставщика своего отца, и в 1963-м основал собственную компанию по торговле древесиной. Ему было 27 лет, но Пино не конкурировал – он буквально съедал соперников, а затем скупал их бизнес за копейки.

Конечно, без друзей в политике не обошлось. Ширак и Ле Пен гостили в Пино, когда их еще никто не знал. В 1973 году это решило очень многое.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bertrand Rindoff Petroff

Сейчас многочисленные нефтепроводы соединяют россию с Европой - а вы в курсе, что при Хрущеве их почти не было? Это все побочный эффект войны Судного дня, после которой коалиция ближневосточных государств отказалась поставлять нефть союзникам Израиля, в результате чего цена на черное золото подскочила с 4 до 12 долларов за баррель.

Естественно, через полгода арабы смягчили позицию – жить с чего-то надо; однако в долгосрочной перспективе выиграл от этого СССР, резко увеличивший свою долю на европейском рынке.

Скажете, при чем здесь Пино? Так вот, перед демаршем нефтяных стран друзья-политики поделились с ним инсайдом, и Франсуа быстренько продал свой лесной бизнес британцам за 30 млн франков, чтобы выкупить его обратно в разгар кризиса за 5.

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И подобных триумфов в жизни Пино было немало.

К примеру, в 1987 году он выкупил убыточного производителя бумаги Chapelle Darblay за 30 млн франков, вывел его в национальные лидеры отрасли и через три года продал за 525.

Пино на восстановлении сгоревшего бретонского леса, 1990 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yves Forestier/Sygma

В 1989-м Пино стал владельцем CFAO – компании, продававшей лекарства и автомобили в страны Африки. Еще позже вышел из деревообработки и занялся розничной торговлей. Мебельные супермаркеты Conforama, магазины книг и электроники Fnac, сеть универмагов Printemps, доставка почтой La Redoute – Пино скупил то, без чего обычный француз не мог обойтись.

И даже это еще не конец! Вытащив из среднего класса все, что было возможно, в конце 90-х мсье Франсуа в очередной раз сместил вектор своего бизнеса и перешел на предметы роскоши. Рассказывать можно долго, но факт такой, что сейчас Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Balenciaga, Brioni, Girard-Perregaux и многие символы состоятельной жизни принадлежат семье Пино.

…А еще коллекция картин на 1,5 млрд евро, которая выставлена ​​в трех дворцах в центре Венеции и бывшем здании Парижской товарной биржи.

…А еще самая крупная во Франции круизная компания… А еще аукцион Christie's… А еще элитные виноградники в Бордо, Бургундии и долине Роны…

Самые богатые люди Франции. Скрин: francebleu.fr

Ну и "Ренн", где его, 80-летнего, впервые за целую эпоху не узнали и приказали "выметаться из судейской комнаты, потому что здесь место только для официальных лиц".

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По всей видимости, это и была причина, почему Франсуа Пино купил клуб-середняк.

Старик просто захотел снова почувствовать себя не небожителем, а простым человеком, который в том числе может и проиграть.

"Для него это не способ заявить о себе или разбогатеть. В его глазах "Ренн" – это чистая эмоция, страсть. И выбрал он нас, потому что очень любит приезжать в родную Бретань", – говорит работник клуба, попросивший Le Figaro об анонимности.

Был лишь один эпизод в 2001 году, когда Пино предал себя и выбросил 33 миллиона на ветер. Футбольные аксакалы, как Ола, хохотали вслух – "Ренну" агенты за эти деньги подсунули Лукаса Северино и Марио Турдо. Вы слышали о таких "звездах"? Вот и мы нет. В итоге, уже в 2003-м один играл в Японии, а другой – в Мексике.

Марио Турдо и Лукас Северино. Фото: footmercato.net/ автор неизвестен

Ну, а Пино тогда выучил урок и дальше просто поддерживал клуб на одном, довольно посредственном уровне, не думая о трофеях.

От фанатов за это прилетало, конечно - особенно после провальных финалов Кубка Франции в 2007-м и 2014-м, когда "Ренн" проигрывал заклятому врагу и соседу, "Генгаму". Впрочем, они также помнили анекдот, который ходил об их клубе в 90-х.

"Ой, а что это такое черное и красное плетется туда-сюда дивизионами? А, точно, это же "Ренн", – издевались хейтеры. С появлением Пино хотя бы это исчезло.

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Качественный скачок еще выше команде организовал уже сын миллиардера, Франсуа-Анри. Собственно, благодаря ему мы сейчас о "Ренне" и говорим.

Если отец пробивался снизу и сохранил некоторую сентиментальность, то наследник учился в лучших бизнес-школах Европы и почти полтора десятка лет двигался по карьерной лестнице, готовясь возглавить империю. Для него футбол – просто еще один бизнес со своим рынком и методами.

Франсуа-Анри овладел ими быстро - переманил из "ПСЖ" богатого идеями спортдира Оливье Летанга, вовремя дал шанс совсем юному тренеру Жюльену Стефану, вывел на новый уровень академию и скаутинг, которые теперь среди лучших во Франции.

За последние годы "Ренн" нашел и вырастил для "Барсы" Дембеле и Рафинью; для "Челси" – Менди; для "Реала" – Камавингу; сейчас вот начинает играть за "Баварию" совсем юный Матис Тель.

Результаты тоже обновились – как иначе? Начиная с 2018-го, бретонцы каждый сезон выступают в еврокубках, дебютировали в Лиге чемпионов, а в 2019-м выиграли свой первый Кубок Франции за 48 лет. В серии пенальти тогда был повержен "Пари Сен-Жермен".

Капитан того "Ренна" Бенжамен Андре позвал старика Пино прямо на поле, чтобы отпраздновать трофей:

"Уверен, что это нормально, ведь семья Пино вложила душу в клуб. Я смотрел на него – его глаза горели, как у ребенка. Это как раз то, что дает футбол. Знаете, Пино часто критиковали, но они всегда были горой за клубом, и мы должны разделить с ними этот момент".

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Тем временем настоящий герой весь матч просидел на трибунах рядом с женой, знаменитой голливудской актрисой Сальмой Хайек.

Мексиканка – еще одна причина для Франсуа-Анри заниматься футболом; она любит игру и хочет больше побед, а миллиардер ни в чем избраннице не отказывает. Он добивался ее руки трижды, у них общая дочь и абсолютная идиллия – как только у обоих есть время, семья уединяется на Фиджи или еще дальше.

Писали, что Летанг лишился от кресла только потому, что не удержал Камавингу, чья игра нравилась актрисе. Правда или нет – бог его знает, но в любом случае новый босс Флориан Морис таких ошибок не допускает.

Прошлым летом он сумел удержать в "Ренне" всех вожаков – Бенжамена Буриго, Мартена Террье, Жереми Доку, Ловро Майера. Параллельно бюджет клуба впервые превысил 100 млн евро в сезон – выглядит так, что Пино готовятся к следующему шагу. "Лион", "Марсель" и "Монако" тратят по 230-250 млн, однако качество менеджмента позволяет "Ренну" всерьез думать о ТОП-4. Почему нет?

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media

Франсуа-Анри уже выделил 35 млн на расширение тренировочного центра; обустроил на стадионе 2700 VIP-мест для повышения рентабельности; проводит агрессивную политику на рынке рекламы и продвижения.

Провинциальный, ламповый "Ренн" медленно уходит в прошлое вместе с 86-летним Франсуа, который, по словам экс-президента Рене Руэлло, всегда "просил у тренеров разрешения зайти в раздевалку". Его сын может на игре и не появиться, однако легко поднимает цены на билеты во избежание проблем с УЕФА. А еще он точно спросит тренера и команды, если сегодня они не победят "Динамо".

Новое поколение – новая метла – новые правила, хотя кое-что таки остается прежним. Фредерик Сен-Сернен был рядом долгие годы, его не обманешь: