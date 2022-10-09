Лион заменит Боша известным французским коучем

Петер Бош уволен с должности тренера "Лиона". Об этом сообщает журналист издания RMC Sport Фабрис Гокинс.

Его отъезд прошел вчера после встречи с руководством. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера назначен Клаудио Касапу.

Ранее стало известно, что известный наставник Лоран Блан является главной кандидатурой на смену Бошу. Его контракт будет рассчитан до 2024 года.

Петер Бош возглавил французский клуб в конце мая прошлого года. После 10 сыгранных матчей он занимает 7 место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.