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ПСЖ – Марсель 1:0. Неймар приносит Парижу победу в Ле Классико

Франция
(1 голосов)

Париж ушёл в отрыв

ПСЖ – Марсель 1:0. Неймар приносит Парижу победу в Ле Классико

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Марсель 1:0

Гол: Неймар 45+2

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу (Мукиеле, 25), Бернат – Фабиан, Верратти, Витинья – Неймар (Солер, 88) – Месси (Сарабия, 79), Мбаппе

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди – Клосс, Ронжье, Верету (Гуйе, 79), Тавареш (Каборе, 71) – Гендузи, Арит (Ундер, 71) – Алексис Санчес (Дьенг, 79)

Предупреждение: Маркиньос 73

Удаление: Жиго 72

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В статье: Неймар Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 23:54
Тяжко, важко господарі все ж таки довели, хто в чемпіонаті пан Знов зіркова трійця задавала тон... Цікаво, що Мбаппе "всіх перестреляв", але з семи ударів тільки двічі влучив у площину воріт, Мессі з шести тричі та ще в перекладину, а Неймар тільки раз пробив і приніс перемогу Може тиждень без єврокубків дасть трошки підзарядки ПСЖ.
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