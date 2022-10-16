Франция
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ПСЖ – Марсель 1:0. Неймар приносит Парижу победу в Ле Классико
Париж ушёл в отрыв
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1, 11-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Марсель 1:0
Гол: Неймар 45+2
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу (Мукиеле, 25), Бернат – Фабиан, Верратти, Витинья – Неймар (Солер, 88) – Месси (Сарабия, 79), Мбаппе
Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди – Клосс, Ронжье, Верету (Гуйе, 79), Тавареш (Каборе, 71) – Гендузи, Арит (Ундер, 71) – Алексис Санчес (Дьенг, 79)
Предупреждение: Маркиньос 73
Удаление: Жиго 72
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 23:54
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