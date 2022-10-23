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Лига 1. Лилль прервал успешную Монако в триллере с 7 забитыми голами
Безумная перестрелка на Пьер Моруа
Фото: LOSC
Лига 1. 12-й тур
Лилль, Пьер Меруа
Лилль – Монако 4:3
Голы: Алессандро 22, Кабелла 39, 62, Бамба 71 – Энрике 34, Дисаси 44, Бен Йеддер 53
Лилль: Шевалье – Диаките, Джало, Алессандро, Исмаили – А. Гомеш, Э. Гомес (Балеба, 82) – Унас (Веа, 66), Кабелла (Байо, 90), Бамба – Дэвид
Монако: Нюбель – Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле, Энрике – Диатта (Якобс, 82), Матазо (Жан Лукас, 82), Фофана, Головин – Бен Йеддер, Эмболо (Фолланд, 77)
Предупреждения: Бамба 50 – Матазо 21, Бадиашиле 58
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