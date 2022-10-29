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ПСЖ - Труа 4:3. Камбек имени Месси и Неймара

Франция
(3 голосов)

Париж сам придумал себе проблемы

ПСЖ - Труа 4:3. Камбек имени Месси и Неймара

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Лига 1, 13-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Труа 4:3

Голы: Солер 24, Месси 55, Неймар 62, Мбаппе 77 (п) – Балде 3, 52, Палаверса 88

ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле, Рамос, Кимпембе (Маркиньос, 59), Бернет (Мендеш, 85) - Солер (Саншеш, 77), Верратти (Сарабия, 85), Витинья (Фабиан, 59) – Месси, Мбаппе, Неймар

Труа: Галлон - Бальде (Рипар, 72), Поросо, Палмер-Браун, Салмье, Конте (Ларуси, 72) - Лопеш, Куаме (Угбо, 81), Шавалерин (Динжоме, 88), Одобер (Палаверса, 81) – Балде

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В статье: Труа Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
29.10.2022 в 20:17
ШО ТО БУЛО!?! З таким захистом... 1/8 важко буде пройти Оборонці просто споглядають, що у власному карному коїться. Тріо знов виручило, але у ЛЧ таке не завжди виходить. Мессі слідом за Неймаром перевершив свої минулорічні показники і забив сьомий... Додавши асист.
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