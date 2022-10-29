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ПСЖ - Труа 4:3. Камбек имени Месси и Неймара
Париж сам придумал себе проблемы
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1, 13-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Труа 4:3
Голы: Солер 24, Месси 55, Неймар 62, Мбаппе 77 (п) – Балде 3, 52, Палаверса 88
ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле, Рамос, Кимпембе (Маркиньос, 59), Бернет (Мендеш, 85) - Солер (Саншеш, 77), Верратти (Сарабия, 85), Витинья (Фабиан, 59) – Месси, Мбаппе, Неймар
Труа: Галлон - Бальде (Рипар, 72), Поросо, Палмер-Браун, Салмье, Конте (Ларуси, 72) - Лопеш, Куаме (Угбо, 81), Шавалерин (Динжоме, 88), Одобер (Палаверса, 81) – Балде
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