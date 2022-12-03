Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Когда я подписал контракт с ПСЖ, понимал, что стоит цель выиграть Лигу чемпионов
Тренер не справился с задачей
Фото: Independent Newspaper Nigeria
Известный аргентинский наставник Маурисио Почеттино дал комментарий о своем уходе из "ПСЖ".
– Когда я подписал контракт с "ПСЖ", я уже знал, какая цель передо мной стоит.
– Победа в Лиге чемпионов – очень высокая планка. Не слишком ли это сложно?
– Если бы меня уволили из-за того, что я не выиграл Лигу чемпионов, то Гвардиолу уже должны были уволить 7-8 раз (смеется). Это разные реальности.
"ПСЖ" создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если эта цель не достигнута, первым ответственность понесу я. Никто это не скрывает, – сказал Почеттино.
Напомним, аргентинский специалист отработал в клубе полтора года и ушел летом 2022 года.
Популярное сейчас
- Один из нападающих сборной Бразилии больше не сыграет на этом Чемпионате мира из-за травмы
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Президент ПСЖ заявил, что клуб зимой не будет покупать игроков
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО