Почеттино: Когда я подписал контракт с ПСЖ, понимал, что стоит цель выиграть Лигу чемпионов

Известный аргентинский наставник Маурисио Почеттино дал комментарий о своем уходе из "ПСЖ".

– Когда я подписал контракт с "ПСЖ", я уже знал, какая цель передо мной стоит.

– Победа в Лиге чемпионов – очень высокая планка. Не слишком ли это сложно?

– Если бы меня уволили из-за того, что я не выиграл Лигу чемпионов, то Гвардиолу уже должны были уволить 7-8 раз (смеется). Это разные реальности.

"ПСЖ" создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если эта цель не достигнута, первым ответственность понесу я. Никто это не скрывает, – сказал Почеттино.

Напомним, аргентинский специалист отработал в клубе полтора года и ушел летом 2022 года.