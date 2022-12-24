Lamborghini Эмболо разбился в ДТП на улицах Монако

У форварда "Монако" и сборной Швейцарии Бриля Эмболо неприятности. Его роскошный Lamborghini был вдребезги разбит в ДТП прямо на улицах княжества.

У RMC нет информации, находился ли футболист за рулем - известно только, что он серьезно не пострадал.

Свидетель происшествия рассказал швейцарскому изданию Blick, что Lamborghini не была виновна в аварии; в нее якобы врезался белый Nissan, перед этим проехавший на красный свет и вылетевший на главную дорогу.

В то же время комиссар полиции говорит, что еще не знает, кто виноват - отметил лишь, что "в Монако аварии с участием спортивных авто не редкость".

У 25-летнего Эмболо в текущем сезоне уже 8 голов за монегасков и 4 - за швейцарскую сборную