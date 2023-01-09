Скандал во Франции. Президент федерации нахамил Зидану, за Зизу уже вступились Мбаппе, Рибери и Министр спорта

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре угодил в скандал, который даже может стоить ему должности, учитывая реакцию властей.

В воскресном интервью RMC Sport функционер едко и пренебрежительно высказался об одной из легенд французского футбола Зинедине Зидане, которого СМИ долго сватали в кресло тренера "Ле Бле".

"Зидан и Бразилия? Я был бы удивлен, если бы он туда пошел, но он делает, что хочет, это меня не касается. Переживал бы я из-за этого? Нет, мне нечего переживать. Зидан волен идти, куда пожелает! Он может возглавить топ-клуб или сборную, хотя я верю в это с трудом. Если бы Зидан попытался связаться со мной? Я бы даже не взял трубку. Может, мне еще конкурс устроить, чтобы он нашел работу?"

После этих замечаний на Ле Гре обрушился шквал критики не только от фанатов и журналистов, но и от главных действующих лиц местного (и не только) футбола.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ????????‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Так, за Зидана вступились Килиан Мбаппе, Франк Рибери, Франк Лебеф, Биксант Лизаразю, Флорентино Перес, главред L’Equipe Венсан Дюлук - и это мы перечисляем только самых влиятельных.

Tu me régales????????????‍♂️. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement. ????

Zizou???????????? — Franck Ribéry (@FranckRibery) January 8, 2023

Отдельно стоит отметить требование к Ле Гре "немедленно извиниться" от Министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера. По ее словам, чиновник допустил "позорное неуважение к легенде спорта и футбола".

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

Само собой, ослушаться ее Ле Гре не мог и уже сегодня утром пресс-служба опубликовала его извинения, где функционер пытается переложить вину на интервьюеров, что выглядит нелепо.

"Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал. Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола".

Сам Зидан слова Ле Гре не прокомментировал никак. Думается, он избежит публичной стычки и впредь - по слухам, в настоящее время Зизу занят поиском работы.

Ранее L’Equipe сообщал, что Ноэль Ле Гре принял решение о продлении контракта с наставником сборной Франции Дидье Дешамом в одностороннем порядке, не известив министерство.