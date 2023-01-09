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Люсьен Фавр уволен из Ниццы после вылета из кубка от клуба из 3 дивизиона Франции
Во Франции не получилось
Фото: twitter.com/ogcnice
"Ницца" рассталась с главным тренером Люсьеном Фавром. Он покинет клуб вместе со своим ассистентом Кристофом Муленом.
7-го ноября "Ницца" уступила в 1/32 финала Кубка Франции "Ле-Пюи-ан-Веле" (0:1) из зоны вылета третьего дивизиона.
"Да, это огромное разочарование, огромное, огромное разочарование... Хотя у нас было несколько моментов. Это меньшее, что мы можем сказать. Во втором тайме мы должны забить хотя бы один мяч в ворота. Игроки тоже разочарованы, очень разочарованы. Этого следовало ожидать", – сказал Фавр после поражения.
"Ницца" занимает 11-е место в Лиге 1, после итогового 5-го в прошлом сезоне при Кристофе Галтье. У команды нет ни одной победы в последних 4-х матчах: 2 поражения и 2 ничьих.
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