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Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
Новый выпуск с известным комментатором
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Влог Роберто Моралеса возвращается на UA-Футбол! Известный украинский комментатор для зрителей нашего Youtube-канала будет регулярно делиться с вами анализом самых главных событий в мире футбола.
В первом выпуске после своего возвращения разбираемся в двух возможных топ-трансферах с участием украинских футболистов: переходами Михаила Мудрика в АПЛ и
Кроме того, погрузимся в испанский и итальянский футбол. На выходных "Реал" потерпел второе поражение в чемпионате, уступив "Вильярреалу". Что общего между этим поражением в Ла Лиге и перспективами Андрея Лунина сыграть в 1/8 финала Кубка Испании? Смотрите в видео.
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