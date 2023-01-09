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Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО

Франция
(1 голосов)

Новый выпуск с известным комментатором

Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО

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Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Влог Роберто Моралеса возвращается на UA-Футбол! Известный украинский комментатор для зрителей нашего Youtube-канала будет регулярно делиться с вами анализом самых главных событий в мире футбола.

В первом выпуске после своего возвращения разбираемся в двух возможных топ-трансферах с участием украинских футболистов: переходами Михаила Мудрика в АПЛ и Руслана Малиновского - в Лигу 1. Все ли так радужно, как кажется на первый взгляд? Какие будут вызовы для самих игроков в новых чемпионатах?

Кроме того, погрузимся в испанский и итальянский футбол. На выходных "Реал" потерпел второе поражение в чемпионате, уступив "Вильярреалу". Что общего между этим поражением в Ла Лиге и перспективами Андрея Лунина сыграть в 1/8 финала Кубка Испании? Смотрите в видео.

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.01.2023 в 19:44
Я мегазадоволений!!! Щасти, Руля!
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